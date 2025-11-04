Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θερίζει ό,τι έσπειρε: απομόνωση, ανισότητες και κοινωνική ερήμωση, αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θυμήθηκαν όψιμα με υποκριτικά δάκρυα την περιφέρεια, όταν είδαν τις τοπικές κοινωνίες να εξοργίζονται για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Είναι οι ίδιοι που ψήφιζαν διαρκώς τις ιδιωτικοποιήσεις, τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και την εγκατάλειψη της περιφέρειας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θερίζει ό,τι έσπειρε: απομόνωση, ανισότητες και κοινωνική ερήμωση. Η Νέα Αριστερά θα αγωνιστεί εντός και εκτός Βουλής ώστε να μπει τέλος σε αυτή την πολιτική λεηλασίας και να επιστρέψει ο δημόσιος έλεγχος στις ζωτικές υποδομές της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.