Την Τρίτη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον ΠτΔ, θα συναντήσει στο υπουργείο Εξωτερικών τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα γνώρισε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η νεοαφιχθείσα πρέσβειρα συναντήθηκε με την ομάδα της και τόνισε ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ - Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού. «Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!» αναφέρει η ανάρτηση της Αμερικανικής πρεσβείας αναρτώντας δύο φωτογραφίες από τη συνάντηση

{https://x.com/USEmbassyAthens/status/1985368165358969312}

Υπενθυμίζεται πως μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ θα συναντήσει την Τρίτη στις 13:30 στο υπουργείο Εξωτερικών τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αναμένεται να έχει μια τετ α τετ συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.