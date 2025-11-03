Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μεγάλη ευκαιρία για την ανάταξη της πορείας του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε η Άννα Διαμαντοπούλου το επερχόμενο συνέδριο του κόμματος, κατά την εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ.

«Η κατάσταση δεν αλλάζει με συμβατικές κινήσεις. Οι όροι της κομματικής ζωής στην εποχή μας έχουν αλλάξει. Διαδίκτυο, νέοι τρόποι επικοινωνίας και συμμετοχής, είναι πλέον αναγκαίες. Η επιτυχής πορεία από εδώ και πέρα προς το Συνέδριο προϋποθέτει τακτικές με ημερομηνίες με συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας με ατζέντα και συγκεκριμένο χρόνο» σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου και επισήμανε πως «το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά Ιδρυτικού Συνεδρίου».

Πρόσθεσε πως θα πρέπει «να χαράξει το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ του 2025, ενός κόμματος που πάνω απ’ όλα βάζει τη χώρα. Ενός κόμματος που δρα μέσα σε έναν κόσμο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με οραματική πρόταση για τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και διεθνώς, σε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης που απαιτεί νέα βίβλο εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τεράστιων ανισοτήτων που χρειάζονται νέα εργαλεία αναδιανομής και κίνητρα για παραγωγή, και πράσινης μετάβασης, όπου νερό και ενέργεια είναι τα μεγάλα στοιχήματα».

Η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανατοποθετήσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να συνδυάσει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους. Ιστορικά αλλά και σήμερα είναι η μονή ιδεολογία που αφορά τους πολλούς που προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και έχει να επιδείξει κυβερνήσεις με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη πολιτική ιστορία. Αυτή πρέπει να είναι η βάση μας πάνω στην οποία θα στηθεί το αφήγημα του Συνεδρίου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της ξεκαθάρισε πως «δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται έκφραση όλων των απόψεων. Η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο. Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τις σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι «αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν». Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού».

Τόνισε, μεταξύ άλλων των «το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο είναι να μιλήσουμε για το κόμμα του 2025, για το κόμμα του 21ου αιώνα. Ενα κόμμα συλλογικό, με λειτουργικά όργανα και δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Να οργανωθούν θεματικές ολομέλειες με ουσία:

- για τον αγροτικό τομέα και την παραγωγή,

- για την οικονομία και τη φορολογία,

- για το κοινωνικό κράτος και την εργασία,

- για την πράσινη ανάπτυξη και τη νέα γενιά.

Να υπάρξει ζωντανός διάλογος που θα ενεργοποιήσει τη βάση και θα δώσει ξανά ρόλο στα μέλη και τους φίλους. Να συζητήσουμε τι σημαίνει σήμερα πολιτικό όργανο, ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας και πώς συνδιαμορφώνονται οι αποφάσεις.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε ακόμα πως «όσον αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας είναι σημαντικό ότι υπάρχει ομοφωνία σε ό,τι αφορά στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, την ανάγκη να συνομιλεί και να συνεργάζεται με κόμματα, φορείς, κοινωνικές ομάδες, αλλά ο στόχος μας είναι σαφής για τα εκλογές και την αυτόνομη κάθοδο μας».