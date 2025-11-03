Στόχος της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ είναι να εντοπίσει τάσεις και δυναμικές στο (κεντρο)αριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, αλλά και το πώς οι (κεντρο)αριστεροί ψηφοφόροι τοποθετούνται σε κρίσιμα επίδικα της περιόδου.

Ο διαπιστωμένος κατακερματισμός της (κεντρο)αριστερής αντιπολίτευσης είναι ενδεχομένως το πλέον δηλωτικό χαρακτηριστικό του κομματικού ανταγωνισμού σήμερα, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ με τίτλο «Το αριστερό ημισφαίριο & η ανασύνθεση της Αριστεράς».

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prorata, διεξήγαγε την έρευνα σε συνέχεια αντίστοιχης έρευνας που είχε διεξαγάγει τον Φεβρουάριο του 2024. Στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τάσεις και δυναμικές στο (κεντρο)αριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, αλλά και το πώς οι (κεντρο)αριστεροί ψηφοφόροι τοποθετούνται σε κρίσιμα επίδικα της περιόδου. Στην έρευνα επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να διασταυρωθούν οι στάσεις των ερωτώμενων με τoν πολιτικοϊδεολογικό αυτοπροσδιορισμό, την πρόθεση ψήφου και την ηλικία έτσι ώστε να μελετηθούν συγκεκριμένες υποομάδες της κοινής γνώμης.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά το διάστημα 25 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα της έρευνας, «ο κατακερματισμός δεν υποδηλώνει μόνο κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο (κεντρο)αριστερό εκλογικό ακροατήριο, αλλά κυρίως την αδυναμία κάποιου από τα κόμματα του χώρου να λειτουργήσει σαν επισπεύδουσα δύναμη, που θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις μιας διαδικασίας ενοποίησης, η οποία θα οδηγήσει στη συγκρότηση της περιπόθητης εναλλακτικής απέναντι στο κυβερνών κόμμα».

Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, σύμφωνα με την έρευνα, η ανασύνθεση του χώρου της (κεντρο)Αριστεράς θέτει πάνω από όλα ερωτήματα γύρω από τους όρους βάσει των οποίων αυτή θα λάβει χώρα και των στοιχείων εκείνων που θα συνενώσουν τις διαφορετικές πολιτικές εκδοχές. «Έχει, επομένως, ενδιαφέρον να διερευνήσουμε τις στάσεις των πολιτών –ειδικά όσων ευθυγραμμίζονται με μια αριστερή ή κεντροαριστερή ταυτότητα– γύρω από τις προτεραιότητες της Αριστεράς για το επόμενο διάστημα, τους όρους ανασύνθεσης του χώρου, αλλά και τη δυναμική των πολιτικών προσώπων του» σημειώνει ο συντονιστής πολιτικής ανάλυσης και επίκουρος Καθηγητής πολιτικής και ιστορικής κοινωνιολογίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Ελευθερίου.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την έρευνα.