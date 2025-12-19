Άνοδο 0,57% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ολοκληρώθηκε ανοδικά η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η τριπλή λήξη παραγώγων και το διπλό rebalancing δεικτών, χωρίς να μεταβληθεί ουσιαστικά η πορεία της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση.

O Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.112,46 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,57%. Στο σύνολο της αγοράς, 67 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 53 με πτώση και 83 χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 393,02 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 72,25 εκατ. τεμάχια. Πραγματοποιήθηκαν 26 πακέτα συνολικής αξίας 31,6 εκατ. ευρώ, με τα μεγαλύτερα να αφορούν τη Jumbo, την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank και την Coca-Cola HBC.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,52% στις 2.326,56 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 5.331,93 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,13% στις 2.819,33 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,39%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,66%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος περίπου 10 μονάδων, κυρίως μεταξύ 2.105 και 2.110 μονάδων. Με την ολοκλήρωση της τριπλής λήξης παραγώγων κατέγραψε το υψηλό ημέρας στις 2.116,03 μονάδες, για να υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια με την εφαρμογή των αλλαγών των δεικτών.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε στα 3,475 ευρώ με πτώση 0,52% και τζίρο 81 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 1,51% στα 13,42 ευρώ με συναλλαγές 57,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 3,49 ευρώ με άνοδο 1,28% και τζίρο 40,8 εκατ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας στην Κύπρο.

Η Metlen έκλεισε στα 42,16 ευρώ με πτώση 0,52% και συναλλαγές 30,6 εκατ. ευρώ. Ο ΟΠΑΠ διαμορφώθηκε στα 18,44 ευρώ με άνοδο 0,55%, η Jumbo στα 27,76 ευρώ με άνοδο 1,54% και η ΔΕΗ στα 17,85 ευρώ με άνοδο 0,11%. Η Intralot έκλεισε αμετάβλητη στα 1,038 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ υποχώρησε στα 16,72 ευρώ με πτώση 0,65%. Η Τιτάν έκλεισε στα 49,65 ευρώ με άνοδο 0,61%.

Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 8 ευρώ χωρίς μεταβολή και η Βιοχάλκο στα 12 ευρώ με άνοδο 0,67%. Το ΔΑΑ έκλεισε στα 10,86 ευρώ με άνοδο 3,04%, η Cenergy στα 15,88 ευρώ με άνοδο 2,45% και η Coca-Cola HBC στα 44,50 ευρώ με άνοδο 2,39%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με άνοδο 2,67% και ο ΟΛΘ στα 36,9 ευρώ με άνοδο 3,07%. Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με πτώση 5,43%, χωρίς το δικαίωμα στη διανομή μερίσματος.