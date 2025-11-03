«Το μόνο κοινό που έχω με τους άλλους που παρακολουθούνταν είναι ένα και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε για τις υποκλοπές ο Χρ. Σπίρτζης.

Ενιαίο κέντρο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είτε μέσω της ΕΥΠ είτε μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator για τον έλεγχο των πάντων, κατήγγειλε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, καταθέτοντας στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Στόχος των τηλεφωνικών υποκλοπών ο απόλυτος έλεγχος οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας

Θύμα κι ο ίδιος ο πρώην υπουργός των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, στην κατάθεσή του ως μάρτυρας κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πίσω από τις τηλεφωνικές υποκλοπές. «Φαντάζομαι δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ας παρακολουθήσουμε δυο πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κοινό που έχω με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Κουκάκη που είναι δημοσιογράφος, τον αρχηγό του Στρατού και επιχειρηματίες, είναι ένα και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και όσους εξουσιοδότησε να κάνουν αυτή τη δουλειά», τόνισε ο κ. Σπίρτζης και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να δομήσει ένα πραγματικό καθεστώς στη χώρα που θα ήλεγχε την πολιτική ζωή, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το στρατό, την αστυνομία και την οικονομική ζωή γιατί παρακολουθούσε και επιχειρηματίες».

Ο πρώην υπουργός μίλησε για ευθεία καταστρατήγηση του Συντάγματος στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. «Εδώ δεν έχουμε απλά καταστρατήγηση του Συντάγματος ,αλλά κάτι πολύ χειρότερο Η ενημέρωση μου ήταν ότι ,για εμένα δεν είχαν διάταξη παρακολούθησης από την ΕΥΠ .Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα» είπε, τονίζοντας: «Εδώ δεν μιλάμε για υποκλοπή κάποιων μηνυμάτων, αλλά μπορούν να ενεργοποιήσουν οθόνη κινητού να σε δουν σε προσωπικές στιγμές σε συνομιλίες με τα παιδιά και τη γυναίκα σου, καταπατούν κάθε έννοια προσωπικών δικαιωμάτων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σημασία δεν έχει μόνο ποιος έδωσε εντολή που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη , αλλά και που χρησιμοποιήθηκαν αυτά που υπεκλάπησαν».

O Χρ.Σπίρτζης επισήμανε ότι στο τηλέφωνο του υπήρχαν τόσο προσωπικά μηνύματα, emails,αλλά και απόρρητα μηνύματα που αφορούσαν σε εθνικά θέματα και κρατικά μυστικά .Αν αυτά έχουν υποκλαπεί, όπως διευκρίνισε, σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτά μπορεί να διατεθούν και να δοθούν κάπου στο μέλλον.

Οι ..ηχηρές απουσίες

Ο πρώην υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην …ηχηρή απουσία προσώπων από το πολιτικό σύστημα που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. «Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να μην είναι ούτε ένας υπουργός σήμερα στην αίθουσα Να έχει αποκαλυφθεί ότι μέσω της ΕΥΠ ή του predator να έχεις τεθεί υπό παρακολούθηση και εσύ να στέκεσαι αγέρωχος …Είναι ντροπή του που δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια. Είναι απόρροιας άξιο που δεν έχουν εμφανιστεί ενώ έχουν ενημερωθεί. Νομίζω φοβούνται ή το υλικό της παρακολούθησης του ή να μην διαταράξουν τη σχέση τους με την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό.», είπε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 10 Νοεμβρίου με την εξέταση του κ Σπίρτζη ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.