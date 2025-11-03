«Ανικανότητα και λάθος προτεραιότητες: Αυτές είναι οι "αρετές" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Το Σαββατοκύριακο που πέρασε αποκάλυψε για ακόμη μία φορά τι σημαίνει πραγματικά "ασφάλεια" για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κράτος που δεν προστατεύει, αλλά τιμωρεί. Που δεν προλαμβάνει, αλλά αφήνει την κοινωνία εκτεθειμένη, ενώ την ίδια στιγμή επιτίθεται στους πολίτες της. Την ώρα που στα Βορίζια εκτυλισσόταν ένα πραγματικό μακελειό με δύο νεκρούς, 15 τραυματίες, χιλιάδες σφαίρες, η ΕΛ.ΑΣ. επέλεξε να "επιχειρήσει" αλλού. Αντί να σταματήσει μια κατάσταση ανεξέλεγκτης βίας, είχε… προτεραιότητα την κατάληψη του Ευαγγελισμού. Μία δήθεν "αντι-τρομοκρατική" δράση που κατέληξε σε μηδενικά ευρήματα, μηδενικές συλλήψεις και μηδενικό αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, ούτε καν οι δράστες που πέταξαν αυγά στον κ. Βορίδη δεν εντοπίστηκαν», τονίζει σε σχόλιό της η Νέα Αριστερά.

«Ανικανότητα και λάθος προτεραιότητες: Αυτές είναι οι "αρετές" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κι όμως, αυτό ήταν μόνο ένα συμβάν. Το Σάββατο, 15 άνθρωποι συνελήφθησαν απλώς επειδή τόλμησαν να διαδηλώσουν υπέρ της Παλαιστίνης και ενάντια στη στάση των ΗΠΑ. Την Παρασκευή, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα σε θαμώνες στη Μεσολογγίου, αναποδογυρίζοντας τραπέζια και χτυπώντας αδιακρίτως, ακόμη και άτομο με αναπηρία. Δεν υπάρχει πια ούτε προσχήμα σεβασμού, ούτε όριο. Αυτό το δόγμα "ασφάλειας" δεν προστατεύει κανέναν. Είναι αντίθετα επικίνδυνο και θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα», συνεχίζει η ανακοίνωσή της Νέας Αριστεράς.

«Ο δικός μας ορισμός της ασφάλειας απέχει παρασάγγας από τον ορισμό της ΝΔ. Για εμάς στη Νέα Αριστερά, η ασφάλεια δεν είναι ΜΑΤ, ξύλο και χημικά.

Ασφάλεια είναι:

- τα σχολεία που λειτουργούν χωρίς κενά.

- Τα νοσοκομεία με πλήρες προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες για εργαζόμενους και ασθενείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Η εργασία χωρίς εξάντληση, εκμετάλλευση και “συναίνεση από φόβο”.

- Οι δημόσιες συγκοινωνίες που δεν απειλούν ζωές.

- Οι πολίτες που δεν έχουν να φοβηθούν ούτε την εγκληματικότητα ούτε το ίδιο το κράτος τους.

Γιατί η κοινωνία είναι ασφαλής όταν μπορεί να αναπνέει, να ζει, να κινείται και να διεκδικεί χωρίς φόβο.

Αυτή είναι η ασφάλεια που χρειάζεται η χώρα.

Όχι η ασφάλεια της ΝΔ», καταλήγει η Νέα Αριστερά..