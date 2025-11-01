Σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις μετά την ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Στον απόηχο των αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση ότι κλείνουν 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, όπως επισημαίνεται, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση. Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Στα γραφεία της Διοίκηση των ΕΛΤΑ αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ

Στο μεταξύ, στα γραφεία της διοίκηση των ΕΛΤΑ βρέθηκε την Παρασκευή ο τομεάρχης, Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης και ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Μίλτος Ζαμπάρας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν την αναστολή της απόφασης κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης τόνισε: «Η ελληνική περιφέρεια, τα χωριά και τα νησιά μας μένουν χωρίς δια ζώσης ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Η κυβέρνηση και τον υπερταμείο βάζουν λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι αποκοπή ζωτικών υπηρεσιών από τους πολίτες που ήδη νιώθουν ξεχασμένοι. Η κυβέρνηση μετατρέπει το κοινωνικό κράτος σε excel κόστους. Οι Δήμαρχοι και οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και το υπερταμείο που διαχειρίζεται Δημόσια περιουσία λειτουργεί σαν να πρόκειται για ένα ιδιωτικό fund. Αυτή είναι η Ελλάδα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Λιγότερο κράτος, λιγότερη περιφέρεια, και τελικά λιγότερη ισότητα. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. 'Αμεση αναστολή αυτής της απόφασης και πρόγραμμα διατήρησης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Κινητά ταχυδρομεία, συνεργασία με Δήμους και ψηφιακή ενίσχυση των ηλικιωμένων. Η περιφέρεια δεν είναι κόστος. Είναι η ψυχή της χώρας και η ψυχή αυτή δεν πρέπει να σβήσει με ένα λουκέτο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ «κρύβεται και παρά το ότι έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη συνάντηση, αρνείται να συνομιλήσει με βουλευτές, δημάρχους και εργαζομένους για αυτή την απαράδεκτη απόφαση».

Σημειώνει δε, ότι από τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν αιφνίδια λουκέτο, σε σύνολο 458, τα 17 βρίσκονται στην Κρήτη: Πρόκειται για τα ΕΛΤΑ: Αγίας Βαρβάρας, Αμαρίου, Αρκαλοχωρίου, Αρχανών, Βρυσών Αποκορώνου, Γαζίου, Ελούντας, Ιεράπετρας, Κολυμβαρίου, Λιμένα Χερσονήσου, Μακρύ Γιαλού, Μαλίων, Νεάπολης, Νέας Αλικαρνασσού, Περάματος Ρεθύμνου, Σούδας και Χανίων.