Η εκδήλωση -υπερθέαμα που διοργάνωσε ο Ν. Δένδιας στο Πεντάγωνο για τη νέα πρόσοψη του υπουργείου Άμυνας έχει πολλαπλές αναγνώσεις.

Όλοι οι παριστάμενοι ομονόησαν ότι επρόκειτο για μία «επίδειξη δύναμης» εκ μέρους του υπουργού Άμυνας που του έδωσε πόντους στη μάχη των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ.

Διακομματικό άρωμα..

Το φαντασμαγορικό θέαμα από drown με την γυάλινη «κιβωτό της εθνικής μνήμης» και τα ονόματα χιλιάδων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη, τα δρώμενα με την συμμετοχή δεκάδων ηθοποιών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων επενδυμένα με τη φωνή του Μ. Μητσιά και του Άγγελου Παπαδημητρίου, έδιναν την αίσθηση ενός καλοσχεδιασμένου σώου που υπερέβαινε τα στενά όρια μίας κυβερνητικής εκδήλωσης αλλά αγκάλιαζε και άλλους χώρους, ιδεολογικούς και πολιτιστικούς. Οι παρουσίες σηματοδοτούσαν αφενός το «όλον» της Ν.Δ. και αφετέρου ένα προσεκτικό άνοιγμα προς την κεντροαριστερά..

Η σημειολογία Δένδια

Ο Ν. Δένδιας έκανε μία θεσμική ομιλία με αναφορές στο «διαυγές» που πρέπει να συνοδεύει τους θεσμούς ενώ μίλησε και για την «Νέα Ελλάδα» επεκτείνοντας τον λόγο του από τα του Άμυνας στην ανάγκη ευρύτερης ενότητας. Εξάλλου δεν ήταν λίγοι από τους παριστάμενους που έχουν προσέξει καιρό τώρα ότι όλα τα βιντεάκια που ανεβάζει ο υπουργός Άμυνας με τη δράση του τελειώνουν με τη φράση «Ελλάδα Δυνατή». Καθώς και ότι ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου το μήνυμα του Ν. Δένδια ήταν εμπνευσμένο από στίχους του Γ. Ρίτσου.

Φιλοφρονήσεις Κ. Μητσοτάκη – Ν. Δένδια

Στα αξιοπρόσεκτα της βραδιάς η παρουσία και η στάση του Κ. Μητσοτάκη. Παρότι με covid ο πρωθυπουργός και πήγε και μίλησε στην εκδήλωση..

Οι δε φιλοφρονήσεις που αντήλλαξαν Κ. Μητσοτάκης και Ν. Δένδιας στις ομιλίες τους έκαναν αίσθηση με τους προσκεκλημένους να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την επόμενη μέρα στις σχέσεις των δυο ανδρών. Και είναι γεγονός ότι τίποτε στην ατμόσφαιρα δεν θύμιζε το δημόσιο κλίμα ρήξης των προηγούμενων ημερών με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στο ..παρασκήνιο συμβιβασμός

Στο παρασκήνιο- σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews – είχε προηγηθεί προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας η οποία εκδηλώθηκε με την μορφή συμβιβασμού. Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να γίνει σύμβολο ενότητας και ο Ν. Δένδιας με συναινετική – αυτή τη φορά διάθεση- ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου στο Σύνταγμα.

Το όλον της Ν.Δ.

Και είναι γεγονός ότι η όλη Ν.Δ. ήταν εκεί. Πάνω από 10 υπουργοί και σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής ζωής. Ανάμεσα τους ο πρόεδρος της βουλής Ν. Κακλαμάνης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και οι υπουργοί Κ. Πιερρακάκης, Μ. Χρυσοχοίδης, Ν. Κεραμέως, Σ. Ζαχαράκη, Θ. Πλεύρης, Κ. Τσιάρας, Κ. Κυρανάκης, Άκης Σκέρτσος, αλλά και ο Κύπριος υπουργός Άμυνας.

Τα βλέμματα τράβηξε και η παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στην εκδήλωση παρά τις σπόντες και τις αιχμές των προηγούμενων ημερών εκ μέρους του υπουργού Υγείας στο πρόσωπο του Ν. Δένδια.

Οι πρώην και τα ..ανοίγματα

Περισσότεροι από 20 υφυπουργοί έδωσαν το παρών ενώ η έκπληξη ήρθε και από το σύνολο των πρώην υπουργών Άμυνας που δέχθηκαν πρόσκληση δίνοντας και μια διακομματική εσάνς . Έτσι μετά από πολλά χρόνια βρέθηκαν μαζί σε κυβερνητική εκδήλωση οι Π. Καμμένος, Β. Μειμαράκης, Σπ. Σπηλιωτόπουλος από την παλαιότερη Ν.Δ. αλλά και οι Ευαγγ. Βενιζέλος και Ευάγγ. Αποστολάκης από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χ. Δούκας μπορεί να πίκρανε τον Ν. Δένδια αρνούμενος να αναλάβει την καθαριότητα του μνημείου, όμως, τον τίμησε με την παρουσία του στην εκδήλωση.

Απαρατήρητες δεν πέρασαν και οι παρουσίες του Καραμανλικού Γ. Βαληνάκη και του Μ. Βαρβιτσιώτη από τους πρώτους υποστηρικτές του Κ. Μητσοτάκη που αποχώρησε οικειοθελώς από την «ενεργό» Ν.Δ.

Οι μόνοι που έλειπαν ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντ. Σαμαράς (ο μεν Κ. Καραμανλής είναι ακόμη εκτός Αθηνών ο δε Αντ. Σαμαράς αρνείται να ξανασυναντηθεί με τον πρωθυπουργό).

Το επόμενο ορόσημο για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Είναι φανερό ότι στην παρούσα χρονική στιγμή ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο Ν. Δένδιας είχαν λόγο να τραβήξουν περαιτέρω το σχοινί. Ο πρωθυπουργός – από θέση ισχύος - διότι θεωρεί ότι τελικά πέρασε το δικό του και ο υπουργός Άμυνας υποχώρησε. Ο Ν. Δένδιας πάλι επειδή «σφράγισε» το ηγετικό του προφίλ και με έναν ακόμη ελιγμό – αυτόν του διαγωνισμού- κλώτσησε το τενεκεδάκι των αποφάσεων που μπορεί να τσαλακώσουν το διακομματικό προφίλ του για λίγο παρακάτω κερδίζοντας χρόνο.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο στις σχέσεις Μητσοτάκη- Δένδια είναι η στιγμή όπου ο υπουργός Άμυνας θα πρέπει να αποκαλύψει τα σχέδια του για την αισθητική παρέμβαση στο σημείο. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι τα 57 ονόματα των νεκρών στα Τέμπη που είναι γραμμένα στον περιβάλλοντα χώρο δεν χωρούν στην νέα εικόνα του μνημείου.

Όλος ο καβγάς για τα 57 ονόματα

Οι ιδέες, ωστόσο, για το πως μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να προκληθεί ρήξη με τους συγγενείς των θυμάτων και με μέρος της κοινωνίας ..πέφτουν βροχή. Άλλοι εισηγούνται πίδακες νερού στους οποίους θα σχηματίζονται τα ονόματα άλλοι εισηγούνται λέιζερ με τα ονόματα που θα προβάλλονται σε κάθε επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι κάποιοι από τους παριστάμενους «διάβασαν» εντελώς διαφορετικά τη στάση του Κ. Μητσοτάκη απέναντι στον Ν. Δένδια. Είδαν μια προθυμία εκ μέρους του πρωθυπουργού να κλείσει το μέτωπο με τον υπουργό Άμυνας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον.