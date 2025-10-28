Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας. «Το νέο νοσοκομείο στέλνει ένα μήνυμα: η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία».

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισημαίνει για την ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης:

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην παροχή τεχνογνωσίας για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, επισκέφθηκα στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης τον χώρο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος.

Ενημερώθηκα από το μέλος του ΔΣ του ΙΣΝ πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία και αισθάνθηκα υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Πρόκειται για ένα έργο υπερεθνικής σημασίας. Θα προσφέρει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλα τα Βαλκάνια, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υψηλής ποιότητας και ελπίδα για κάθε παιδί και την οικογένειά του.

Ευχαριστώ θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Πρόεδρό του, κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, για τη γενναιοδωρία και το όραμά τους. Το νέο νοσοκομείο στέλνει ένα μήνυμα: η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία, την παιδεία και την ευημερία των πολιτών».

