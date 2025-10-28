Αδυνατούν να σκεπάσουν τον εσωκομματικό θόρυβο με πολιτικές πρωτοβουλίες. Ανησυχία στην κοινοβουλευτική ομάδα, αγωνία για τη διεύρυνση στο επιτελείο Ανδρουλάκη, σε αναζήτηση στρατηγικής οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού στην κεντροαριστερά.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας πολύ κακός μήνας για το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο σχεδιασμός προέβλεπε εστίαση στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, με περιοδείες στελεχών και σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, μέσα και έξω από τη Βουλή, με συγκροτημένες προτάσεις και επιχειρήματα, η εσωκομματική φασαρία επισκίασε την παραγωγή πολιτικής.

Τη μια η παρέμβαση του Π. Γερουλάνου για τη βελόνα των δημοσκοπήσεων που πρέπει να ξεκολλήσει πριν το τέλος του χρόνου, την άλλη η συμβουλή της Α. Διαμαντοπούλου, «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», που ενόχλησε πολλούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε ένας κύκλος εσωστρέφειας με βάθος, λόγω και της αδρανοποίησης των κομματικών οργάνων που δυσαρεστεί όλες τις «φυλές» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μετά ήρθε η ανακοίνωση της σύνθεσης των γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, χωρίς διαβούλευση με τους διεκδικητές της ηγεσίας στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, που προβλήθηκε ως προσπάθεια σύνθεσης από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά στιγματίστηκε από αποκλεισμούς (με κορυφαίο αυτόν του Χρ. Πρωτόπαπα).

Η βαριά ατμόσφαιρα που είχε ήδη δημιουργηθεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ επιδεινώθηκε με την παραίτηση του Γ. Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη, μόλις μια μέρα μετά την τοποθέτησή του, έπειτα από δημοσιοποίηση φιλοκυβερνητικών αναρτήσεών του κατά την πρώτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη.

Και πριν περάσει το κύμα της αρνητικής δημοσιότητας για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε, δικαιολογημένα, αυτή η εξέλιξη, έγινε γνωστή η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου λόγω υποχρέωσής του στο εξωτερικό, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς, που πάντως περιελάμβανε την παρακολούθηση του αγώνα μπάσκετ Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός.

Το αποτέλεσμα είναι ότι επανακατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια και σχολιάστηκε με έντονο τρόπο η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το ΠΑΣΟΚ ακούγεται για τα εσωκομματικά του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας (ΟΡΕΝ) επανέφερε την πρότασή του να αποκλειστεί με απόφαση συνεδρίου η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μιλώντας για «στελέχη που σφιχταγκαλιάζονται» με την κυβέρνηση. Η βουλευτής δυτικού τομέα Β Αθήνας Νάντια Γιαννακοπούλου (Action 24) μίλησε για αυτογκόλ (παραίτηση Παπαβασιλείου) καταλογίζοντας ευθύνες στο επιτελείο Ανδρουλάκη.

Θα υπάρξει ακόμη πιο θορυβώδης συνέχεια. Βουλευτές ανησυχούν πια για την επανεκλογή τους, στελέχη φοβούνται ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, άλλοι προσπαθούν να πλησιάσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ερώτημα «τι λάθος κάνουμε» (Π. Κουκουλόπουλος) συζητείται ήδη στο παρασκήνιο και θα έρθει στο προσκήνιο στην πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ, που δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αναζητούν την έκπληξη (πχ μια εντυπωσιακή συνεργασία) που θα μπορούσε να τους προσφέρει μια γρήγορη επικοινωνιακή νίκη αλλά, στο προβλεπτό μέλλον, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.