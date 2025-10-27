«Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στην άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Για διαστρέβλωση της θέσης τους και του τρόπου που ψήφισαν, κάνουν λόγο οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδων, απαντώντας -«προς αποκατάσταση της αλήθειας»- ότι «όπως είναι η πάγια θέση του κόμματος, καταψήφισαν την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο) στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις».

«Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από τα αποτελέσματα της σχετικής ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστείες», αναφέρουν στην ανακοίνωση τους και τονίζουν ότι «εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στην άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης».

Σχολιάζουν ότι «στα εν λόγω δημοσιεύματα έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το κείμενο του ψηφίσματος και επιπλέον παραλείπεται το υπάρχον καθεστώς που διαμορφώνουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες».

Αναφέρουν δε τα εξής: «Η διαδικασία της PESCO (ενισχυμένη συνεργασία) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κοινών εξοπλιστικών και η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη από το 2017. Οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές μόνο για τα κράτη μέλη της Ένωσης και όχι τρίτες ή υπό ένταξη χώρες, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση. Η ανάγκη ομοφωνίας επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 27 της Έκθεσης. Όσοι εμφανίζονται αντίθετοι στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξηγήσουν πώς καταλαβαίνουν την αμυντική θωράκιση της χώρας και αν θέλουν να έχουμε μία κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα στην οποία θα συμμετέχει η Ελλάδα και θα την προστατεύει από την Τουρκία, ή θα είναι απλώς παρατηρητής και εκτός των εξελίξεων».