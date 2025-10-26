Η παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου, για το λόγο και με τον τρόπο που έγινε, εκθέτει την Χαριλάου Τρικούπη σε πολλά επίπεδα: Επειδή έκαναν μια επιπόλαιη επιλογή, επειδή άργησαν να αντιδράσουν, επειδή η ανάληψη ευθύνης ήταν προσχηματική.

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου ορίστηκε διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη με βασικό κριτήριο την εμπιστοσύνη. Φίλος του φίλου του προέδρου Ν. Μήλη, μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ για δεκαετίες, πρώην πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τη δημοσιοποίηση (μια μέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του) φιλοκυβερνητικών αναρτήσεών του κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση. Βουλευτές και στελέχη προσπαθούσαν να μάθουν πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από την Χαριλάου Τρικούπη αλλά το μόνο που εισέπρατταν ήταν αμηχανία και παγωμάρα.

Υπήρξαν διαφορετικές εισηγήσεις από συνεργάτες του Ν. Ανδρουλάκη: Να αφήσουν το θόρυβο να σβήσει χωρίς να παρέμβουν, αρκούμενοι σε μια δήλωση από τον ίδιο, ή να του ζητήσουν να παραιτηθεί για να αποφύγουν τον κίνδυνο να βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους τις επίμαχες αναρτήσεις.

Ο Γ. Παπαβασιλείου, στη δήλωση της παραίτησής του, επιχειρεί να θυματοποιηθεί ως στόχος επιθέσεων «κάποιων κύκλων» που προσπαθούν «να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική». Η δήλωσή του συσκοτίζει ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι και από πού και ως πού είναι παραπολιτική το να θυμίζεις τις πολιτικές απόψεις κομματικού στελέχους.

Ο Γ. Παπαβασιλείου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «2 σχόλια του πριν από 5 χρόνια» (σσ 4 αναρτήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας) «δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης... ». Αλλά και να μην είναι γενική αλλά ειδική η επιδοκιμασία του, πώς αυτό θα ταίριαζε με την ιδιότητα του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γιατί δεν τον ενημέρωσε;

Πριν από την παραίτηση του Γ. Παπαβασιλείου, είχαν γίνει αναρτήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ζητούσαν από τον Ν. Ανδρουλάκη να τον αποπέμψει και είχαν σταλεί μηνύματα από βουλευτές σε συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που του μετέφεραν την οργή και την ανησυχία τους.

Έγινε, έτσι, σαφές ότι από Δευτέρα θα άρχιζαν οι δημόσιες δηλώσεις αποδοκιμασίας του Γ. Παπαβασιλείου από βουλευτές και στελέχη που θα καλούνταν να σχολιάσουν τις επίμαχες αναρτήσεις.

Για το επιτελείο του Ν. Ανδρουλάκη η αποτυχία είναι μεγάλη:

- Με ποιο σκεπτικό ορίστηκε σε μια τόσο σημαντική θέση ένα πρόσωπο για το οποίο δεν γνώριζαν και δεν έψαξαν να μάθουν βασικές πληροφορίες για τις πολιτικές απόψεις του.

- Πώς είναι δυνατό αυτοί που τον πρότειναν να μην ενημέρωσαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για κάτι τόσο σημαντικό.

- Γιατί αφού δημοσιοποιήθηκαν οι αναρτήσεις δεν αντέδρασαν αμέσως με την αποπομπή του και με μια συγγνώμη από τη βάση και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Το φιάσκο με τη διεύθυνση του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη συμβαίνει στη χειρότερη δυνατή συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, μετά τις εσωκομματικές εκλογές: Δημοσκοπική στασιμότητα, κακό κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, δυσκολία διαμόρφωσης πειστικού πολιτικού αφηγήματος, επικοινωνιακή υποχώρηση λόγω της επιστροφής του Αλ. Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στον προοδευτικό χώρο.