Κάλεσε τις «πολιτικές δυνάμεις σε εγρήγορση».

Προειδοποίηση στην κυβέρνηση να μην συναινέσει στην κατάργηση του βέτο για την διαδικασία ένταξης νέων χωρών στην ΕΕ, απηύθηνε απ' τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του απ' το Στρασβούργο αμέσως μετά την οριακή υπερψήφιση της έκθεσης για την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο), έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και κάλεσε τις «πολιτικές δυνάμεις σε εγρήγορση».

Στην Ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας υπερψηφίστηκε οριακά με ψήφους 310 σε σύνολο 640, έκθεση για την διεύρυνση της ΕΕ, στην οποία προτείνεται η εγκατάλειψη της αρχής της ομοφωνίας (veto) για τα επιμέρους κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας και η αντικατάστασή της από την αρχή της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με την Έκθεση που εισηγήθηκε ο ευρωβουλευτής Sandro Gozi απ' την ευρωομάδα του Renew, τα υφιστάμενα Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν θα μπορούν να έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο επιμέρους κεφαλαίων (π.χ. τελωνειακή ένωση, ενέργεια κράτος δικαίου, αλιεία κλπ.) για υπό ένταξη τρίτες χώρες.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έαν η απόφαση εγκριθεί και από το Συμβούλιο υπουργών, η Ελλάδα θα χάσει τη δυνατότητα να μπλοκάρει οποιοδήποτε κεφάλαιο αφορά π.χ. την Τουρκία, όπως έχει κάνει στο παρελθόν λόγω των απειλών και της αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας ή λόγω μη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», σημειώνει ο ευρωβουλευτής και καθηγητής του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Έκθεση και η τελική απόφαση περιλαμβάνει επίσης αναφορές για την κοινή άμυνα με σχήματα ενισχυμένης συνεργασίας και με δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών (π.χ.Τουρκία) με τη διαδικασία της πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας που ισχύει σήμερα και δίνει δικαίωμα βέτο.

«Καταψήφισα την Έκθεση διότι δεν περιλαβάνει εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν καν την υπόσταση ενός κράτους μέλους (Κύπρου) παρό,τι βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το βέτο είναι το τελευταίο μας όπλο απέναντι σε χώρες όπως η Τουρκία που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Απλά και καθαρά», αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης στο μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα.

Νωρίτερα, διπλωματικοί κύκλοι στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την υιοθέτησης της απόφασης αυτής απ' το Ευρωκοινοβούλιο. «Πιστεύω στη διεύρυνση της ΕΕ με χώρες που έχουν κάνει βήματα σύγκλισης, όπως το Μαυροβούνιο, η Σεβία κλπ. Ωστόσο, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες η διαδικασία ένταξης κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φιάσκο διχάζοντας και όχι ενώνοντας την ΕΕ», καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.