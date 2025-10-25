Τονίζει πως «το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία».

«4 χρόνια χωρίς τη Φώφη» γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

«Είχα την τιμή να με επιλέξει για συνεργάτη της και να γνωρίσω από κοντά τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το ήθος της. Αισθάνομαι ακόμα έντονα την απουσία της» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αλλά το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid02Bi5LwzPC2cVke1n2md8bsvF9sSbsKxisqE7SYu4QJJpEAVT411vdp178Mwqtd5HYl}