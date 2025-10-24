«Δεν αντιστοιχεί σε μια δημοκρατία» είπε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας το θέμα στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης.

Απαράδεκτη εξέλιξη χαρακτήρισε ο Αλέξης Χαρίτσης την επίθεση των ΜΑΤ με χημικά σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γα να διαμαρτυρηθούν για τη συγχώνευση τμημάτων.

«Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκτός ημερησίας διάταξης, νιώθω την ανάγκη και έχει τη σημασία του και από εδώ, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να καταδικάσω αυτά τα αδιανόητα που είδαμε χθες από τα ΜΑΤ του κ. Χρυσοχοΐδη. Εδώ, λίγο έξω από τη Βουλή, στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είδαμε να πέφτουν χημικά ακόμα και σε μαθητές δημοτικού και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούσαν τι ακριβώς; Ζητούσαν το αυτονόητο» είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συνέχισε λέγοντας πως (ζητούσαν) «να καλυφθούν τα κενά, να μη συγχωνεύονται τμήματα στα σχολεία, να μην αυξάνονται οι μαθητές ανά τάξη, να μην πετιούνται τα παιδιά έξω από το ολοήμερο σχολείο. Και δυστυχώς είδαμε η εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να είναι να χτυπηθούν με χημικά και με δακρυγόνα αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονταν. Ακόμα και μικρά παιδιά! Και αυτή είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη, η οποία δεν αντιστοιχεί σε μια δημοκρατία. Παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα» είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

