«Η παιδεία δεν χρειάζεται ΜΑΤ. Χρειάζεται σεβασμό» σχολιάζει η Νέα Αριστερά μετά τις νέες εικόνες ντροπής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας.

Αντί να καλύψει τα κενά στην Πρωτοβάθμια, η κυβέρνηση συγχωνεύει τμήματα, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και κατηγορεί την κυβέρνηση πως αντί να κάνει διάλογο, στέλνει τα ΜΑΤ.

«Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα τις αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Να σταματήσει να κρύβεται από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να καλύψει τα κενά, και όχι να κλείνει τάξεις. Η παιδεία δεν χρειάζεται ΜΑΤ. Χρειάζεται σεβασμό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για συγχωνεύσεις 30 τμημάτων σε 12 δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, όπως καταγγέλλουν Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων από τον Δήμο Αθηναίων, την Καισαριανή, τη Δάφνη-Υμηττό και το Γαλάτσι, έχει προκαλέσει την αγανάκτηση γονιών και κηδεμόνων.

Η Νέα Αριστερά σε ανάρτησή της είχε καταγγείλει πως «σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με τα κενά να παραμένουν εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παιδιών, οδηγώντας τους γονείς σε απόγνωση, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μόλις την περασμένη εβδομάδα συνιστούσε στους γονείς “λίγη υπομονή ακόμη” για την κάλυψη των κενών, λόγω έλλειψης πόρων.

»Όμως, μετά τους “κόφτες” στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στην Παράλληλη Στήριξη, τη μη λειτουργία των Τμημάτων Υποδοχής, την έλλειψη σχολικών νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τουλάχιστον 30 τμημάτων σε 12 δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, όπως καταγγέλλουν Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων από τον Δήμο Αθηναίων, την Καισαριανή, τη Δάφνη-Υμηττό και το Γαλάτσι.

»Προφανώς, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι του 13ωρου δεν αξίζει να μάθουν γράμματα, σκέφτεται η κυβέρνηση, καθώς στέλνει ολοταχώς τη χώρα πίσω στον 19ο αιώνα. Άλλωστε, παίρνουμε φρεγάτες - μην τα θέλουμε και όλα δικά μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την πλευρά του αναρωτιέται «Θα δώσουν μήπως και τα σχολεία στο Εθνικής Άμυνας; Αντί να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία η κυβέρνηση προχωράει ξανά σε συγχωνεύσεις τμημάτων. Αντί να ακούσουν τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στέλνουν την αστυνομία και τα υπεύθυνα στελέχη κρύβονται. Στο τέλος μπροστά στο κύμα οργής που η πολιτική της ΝΔ έχει προκαλέσει θα δώσουν όχι μόνο τον άγνωστο στρατιώτη αλλά και τα σχολεία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Προειδοποιεί ωστόσο την κυβέρνηση πως «δεν θα περάσει ούτε ο αυταρχισμός, ούτε η υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου. Βρεθήκαμε σήμερα στην κινητοποίηση στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί με τον κόσμο της εκπαίδευσης».

