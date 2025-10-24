Στο δικαστήρια προσφύγει ο δήμος Αθηναίων για την ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτες.

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η κόντρα Δήμου Αθηναίων και κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισήμανε «ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» αναφέρει σε ανακοίνωση.

Μπαράζ ανακοινώσεων για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι με την κατάθεση της τροπολογίας προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», ανέφερε ο Χάρης Δούκας και φρόντισε να τους ευχηθεί «καλή τύχη».

Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

«Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων», ήταν η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ωστόσο έκανε γνωστό ότι μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Χάρη Δούκα θα αναθέσει την καθαριότητα του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου (σ.σ. που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών) «σε τρίτον για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Δούκας: Η τροπολογία αναθέτει τη φροντίδα στο ΥΠΕΘΑ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων.

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας», ανέφερε ο Χάρης Δούκας και απαντώντας στο «καρφί» του Νίκου Δένδια πρόσθεσε:

«Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

«Άλλη είναι η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων»

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», ανέφερε μεταξύ άλλων νέα ανακοίνωση – απάντηση του ΥΠΕΘΑ το οποίο επιμένει ότι η αρμοδιότητα της φροντίδας του μνημείου ανήκει στον Δήμο Αθηναίων:

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:

Η κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».