Δεν είναι μόνο ότι η βελόνα των δημοσκοπήσεων έχει κολλήσει, όπως έγκαιρα επεσήμανε ο Π. Γερουλάνος και επανέλαβε χθες ο Π. Κουκουλόπουλος. Είναι, ακόμη, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στρατηγική αποτελμάτωσης, ενώ ούτε καν γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση σε συλλογικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, όπως βεβαιώνουν συνομιλητές του, εργάζεται συστηματικά για να πετύχει κινήσεις διεύρυνσης που θα μπορούσαν να εκπλήξουν θετικά και να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναζητά και βολιδοσκοπεί ο ίδιος πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανανέωση του ΠΑΣΟΚ και στην ενίσχυση της επιρροής του.

Πράγματι, αν πετύχαινε να τον εμπιστευτούν και να τον ακολουθήσουν πρόσωπα με λάμψη και ικανότητες, αυτό θα βελτίωνε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θα ενίσχυε την κυβερνησιμότητά του και θα ενέπνεε την αισιοδοξία ότι διαμορφώνεται ρεύμα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μπορεί όταν πλησιάσει η ώρα των εκλογών να υπάρξει προσφορά μετακινούμενων βουλευτών σε αναζήτηση επανεκλογής αλλά αυτό, από μόνο του, δεν θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής νίκης.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν τίποτα καλό για το ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο επειδή το ποσοστό του δεν ανεβαίνει παρά τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και γιατί οι πολίτες δεν εκφράζουν ικανοποίηση για την ποιότητα της αντιπολίτευσης που ασκεί.

Η χθεσινή παρέμβαση του -υπεράνω υποψίας για υπονόμευση της ηγεσίας- τομεάρχη οικονομικών Π. Κουκουλόπουλου προκάλεσε αίσθηση, όχι μόνο γιατί έδωσε διορία μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά επίσης γιατί προανήγγειλε πρωτοβουλία για αναζήτηση των αιτιών της στασιμότητας ("τι δεν κάνουμε καλά"). Την άποψή του συμμερίζονται πολλοί στο ΠΑΣΟΚ, άλλοτε καλοπροαίρετα και άλλοτε κακοπροαίρετα απέναντι στην Χαριλάου Τρικούπη.

Στο επιτελείο του Ν. Ανδρουλάκη πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ σταθερά υποεκτιμάται στις δημοσκοπήσεις και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει καλύτερη επίδοση από την καταγραφόμενη στις εκλογές, όμως, για την ώρα, τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση, ενώ ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το νέο τοπίο στον προοδευτικό χώρο.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε στασιμότητα και κατάσταση πολιτικής μιζέριας παρόλο που ακόμη δεν έχει αποκτήσει υλική υπόσταση η κυοφορούμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι τα δύσκολα είναι μπροστά για τον Ν. Ανδρουλάκη, αφού μέσα στον Νοέμβριο θα εκδοθεί το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή.

Η χθεσινή απόφαση της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Σ. Φάμελλου, για συμπόρευση με τον Αλ. Τσίπρα είναι μία ακόμη ένδειξη ότι υπάρχει δυναμική συσπείρωσης προοδευτικών δυνάμεων γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό και αυτό εκ των πραγμάτων φέρνει σε δυσχερή θέση το ΠΑΣΟΚ που έχει ακινητοποιηθεί.