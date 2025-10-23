Την κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, που έκανε λόγο για εκβιασμούς και ρουσφέτια, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Για καφκικού τύπου διώξεις και μαφιόζικου τύπου απειλές, τις οποίες περιέγραψε η κ. Τυχεροπούλου, στην Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει «Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε τις καφκικού τύπου διώξεις -ποινικές και διοικητικές-, αλλά και μαφιόζικου τύπου απειλές που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται από τις διοικήσεις των εκλεκτών των κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη και «Φραπέ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, σημείωσε με νόημα πως «άλλαξαν τις διοικήσεις Βάρρα και Σημανδράκου γιατί προσπάθησαν να περιορίσουν το μέγεθος της απάτης».

Σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, τόνισε ότι άλλαζαν οι εγκύκλιοι και έτσι πληρώνονταν οι επιτήδειοι, συμπληρώνοντας πως αν έμενε η «εγκύκλιος Βάρρα» δε θα συνέβαινε αυτό, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών τον Θεοφάνη Παπά -εν ενεργεία Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας- και τον Δημήτρη Μελά, ενώ σε άλλη απάντηση αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των καταθέσεων των κ.κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς καταλήγει λέγοντας πως «με την αλλαγή υπουργού», μετά τον κ. Γεωργαντά, «ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ», παρατήρησε σε άλλο σημείο η κ. Τυχεροπούλου – φωτογραφίζοντας τον κ. Αυγενάκη -, η οποία σε ερώτηση του κ. Ζεϊμπέκ, αν επιχειρείται συγκάλυψη, απάντησε καταφατικά».