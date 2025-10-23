Εμπροσθοφυλακή ο Άδωνις- Η εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου με παρόντα τον πρωθυπουργό.

Μια δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στη στήλη του Γιάννη Κουρτάκη στo Big Mouth του Powergame, ότι «ο Δένδιας θα μας εκπλήξει θετικά με την τροπολογία» μας προϊδεάζει για το νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση του Μαξίμου με τον υπουργό Άμυνας.

Εξάλλου και ο πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στον «Σκάι» δήλωσε πως αναμένει πολύ σύντομα πρόταση ανάδειξης του Μνημείου.

Ωστόσο, όπως εκτιμούν και στο Πεντάγωνο, όποιος διαβάσει την τροπολογία κατανοεί πως εξειδίκευση των μέτρων ελάχιστα αφορά το υπουργείο Άμυνας. Αποτελεί απλώς μια εξειδίκευση του του ν. 4703/20 σε συγκεκριμένο χώρο, κάτι δηλαδή που πρωτίστως αφορά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε δεν περιλαμβάνει καμιά αναφορά στην καθαριότητα, με την ηγεσία του Άμυνας να τονίζει πως αυτή, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος, αφορά αποκλειστικά τον Δήμο Αθηναίων. Το υπουργείο Άμυνας μάλιστα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία περίπτωση με την καθαριότητα, ούτε καν με ιδιωτική εταιρεία.

Η πίεση, πάντως, στον Νίκο Δένδια να αναλάβει πρωτοβουλίες για την τροπολογία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέο επεισόδιο της εύθραστης σχέσης του πρωθυπουργού με τον Νίκο Δένδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και αυτό παρότι στα εγκαίνια του Μνημείου για τους πεσόντες στο υπουργείο Άμυνας θα βρεθεί και ο πρωθυπουργός.

Δείτε τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Γ. Κουρτάκη:

{https://www.youtube.com/watch?v=TW3qkNODKO8}