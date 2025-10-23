Τι σημαίνει η δήλωση του πρωθυπουργού να μείνει ο ανώτατος άρχοντας εκτός πολιτικής.

«Καλό είναι να μένει έξω από τις πολιτικές συζητήσεις» δήλωσε ο πρωθυπουργός για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Απευθυνόταν προφανώς στον Νίκο Δένδια που επικαλέστηκε την προτροπή του Κωνσταντίνου Τασούλα να δοθεί χρόνος για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και να αποσυνδεθεί από την επικαιρότητα.

Επιβεβαιώνεται έτσι η στήλη που ανέδειξε -μόνη- το θέμα και σας ενημέρωσε για την δυσαρέσκεια του Μαξίμου για την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε ταχθεί υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων δεν ενόχλησε.

Δεν ήταν ανάμειξη στην πολιτική...