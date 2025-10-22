Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι έως το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα υπόλοιπα 241 ΚΥΔ, παρότι παραδέχτηκε πως η διαδικασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Σαρωτικούς ελέγχους στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων πραγματοποιεί ΑΑΔΕ, με τα πρώτα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ σε 170 ΚΥΔ, όπου εντοπίστηκε αποκρυβείσα ύλη άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ο έλεγχος αφορά το 48% των συνολικών ΚΥΔ της χώρας, δηλαδή 225 από τα 466, ενώ φορολογικές παραβάσεις διαπιστώθηκαν σχεδόν στο 75% αυτών. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι έως το τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα υπόλοιπα 241 ΚΥΔ, παρότι παραδέχτηκε πως η διαδικασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς «σε κάποιες περιπτώσεις δεν βρίσκουμε ανοιχτά τα ΚΥΔ».

Για τις καταγγελίες περί ψευδών Ε9 και τις δυνατότητες της ΑΑΔΕ

Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για την εκτεταμένη χρήση πλαστών δηλώσεων Ε9 στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πιτσιλής απάντησε ότι η ΑΑΔΕ έχει αρμοδιότητα μόνο για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, και όχι για την εξέταση εάν ένα στοιχείο δηλώθηκε ψευδώς. Επισήμανε, ωστόσο, ότι πλέον υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες που παλαιότερα δεν υπήρχαν.

Όταν ρωτήθηκε αν η ΑΑΔΕ έχει την αξιοπιστία να στηρίξει την ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένων κάποιων αδυναμιών της σε τελωνειακά ζητήματα, απάντησε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δείχνοντας τη σοβαρότητα και το εύρος του έργου της.

Αγώνας δρόμου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ σημείωσε πως γίνεται καθημερινά μια έντονη προσπάθεια ώστε οι πληρωμές να γίνουν άμεσα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρούνται οι κανόνες ελέγχου. Αναφέρθηκε και στους επιπλέον ελέγχους που γίνονται για να διαπιστωθεί αν οι δηλώσεις εκτάσεων στο ΟΣΔΕ συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του Ε9, αποκαλύπτοντας ότι σε 10% των περιπτώσεων υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, άνω των 50 στρεμμάτων. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας myData γίνονται διασταυρώσεις για να φανεί αν οι πληρωμές προς τον ΕΛΓΑ συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Η υπόθεση «Φραπέ» και οι συλλήψεις των 37

Σε ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη για την υπόθεση «Φραπέ» — δηλαδή περιπτώσεις όπου κάποιοι εμφανίζονται να εισπράττουν μεγάλα ποσά χωρίς αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα — ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους. Συνολικά έχουν διενεργηθεί πάνω από 20.000 έλεγχοι, για αποκρυβείσα ύλη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, εξαιρουμένου του 2025. Αναφορικά με τις συλλήψεις 37 ατόμων, απάντησε ότι δεν υπήρξε ειδική συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την επιχείρηση, αλλά υπάρχει γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας με τη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ τόνισε ότι μέρος των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν να προήλθαν και από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.