Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία επί της τροπολογίας που απαγορεύει τις διαμαρτυρίες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η ψηφοφορία διεξάγεται ονομαστικά, ηλεκτρονικά, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο Νίκος Δένδιας έφτασε πριν από λίγο στη Βουλή, για την ψηφοφορία, παρότι η αντιπολίτευση όλη την ημέρα καλούσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσέλθει να στηρίξει την τροπολογία που υπογράφει. Μπαίνοντας είχε «πηγαδάκι» σε θερμό κλίμα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που επίσης υπογράφει την τροπολογία, αλλά και τους βουλευτές Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργο Αμυρά.

Λίγο πριν, είχαν ξεκινήσει να καταφτάνουν στη Βουλή και άλλοι υπουργοί και βουλευτές για την ψηφοφορία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση, σημειώνοντας σκωπτικά σε «πηγαδάκι» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!».

Θυμίζουμε, ότι προ ημερών ο υπουργός Υγείας είχε πετάξει και πάλι το «μπαλάκι» στον Νίκο Δένδια, για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Live η διαδικασία στη Βουλή