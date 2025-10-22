«Οι στίχοι και οι νότες του Σαββόπουλου σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς».

Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος μιας εποχής, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωση με την οποία «αποχαιρετά» τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

«Οι στίχοι και οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Θα συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να συναρπάζουν και τις επόμενες, όπως κάθε σημαντικό έργο που αυτονομείται από τον δημιουργό του», συμπληρώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«“Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν”. Όχι όμως τα παλιά τραγούδια…», προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του Διονύση Σαββόπουλου.