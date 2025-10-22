Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για αυταρχικές πρακτικές και κάλεσε τη Βουλή να επιτρέψει χωρίς περιορισμούς την είσοδο των πολιτών.

Την «τρομοκράτηση» μελών της νεανικής ομάδας «Μέχρι Τέλους», που επιχείρησαν να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία της Βουλής τη συζήτηση στην Ολομέλεια, κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί επίσημα άδεια εισόδου στους πολίτες αυτούς από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, τους ζητήθηκε να αφαιρέσουν τις κονκάρδες με το σύνθημα «Μέχρι Τέλους», να κρύψουν τις μπλούζες που έφεραν το ίδιο μήνυμα και τη φωτογραφία θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και να μην έχουν μαζί τους πανό.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για αυταρχικές πρακτικές και κάλεσε τη Βουλή να επιτρέψει χωρίς περιορισμούς την είσοδο των πολιτών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς σχετίζεται με τη διαρκή διεκδίκηση δικαιοσύνης για την υπόθεση των Τεμπών.

Παρά τις αρχικές ενστάσεις, η είσοδος των μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους» τελικά επετράπη και οι νέοι παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διέκοψε για να σχολιάσει φραστικά ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο χώρο των θεωρείων.

Όπως ανέφερε, υπήρξε παρέμβαση από μέλη της φρουράς προς μία κοπέλα της ομάδας, την οποία φέρεται να κάλεσαν είτε να καθίσει πιο πίσω είτε να φορέσει το μπουφάν της για να καλύψει την εμφάνισή της. «Αφήστε την κοπέλα να καθίσει. Ζητήθηκε να καθίσει πίσω ή να φορέσει το μπουφάν της; Αυτό έγινε; Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη προς τους υπευθύνους ασφαλείας.

Η παρέμβαση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Θανάση Μπούρα, ο οποίος απάντησε: «Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχει διευθετηθεί το θέμα». Το επεισόδιο δεν είχε συνέχεια και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια διεμήνυσε πως στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα βρίσκεται στο σημείο, λέγοντας: «Θα κλείσω με ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και στους υποστηρικτές της φίμωσης. Ένα μήνυμα που ελπίζω να το καταλάβει προφορικά — αλλιώς, στην πράξη. Στις 28 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 32 μήνες από το έγκλημα των Τεμπών. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί — μαζί με όλα τα παιδιά και τους συγγενείς που όλο αυτό το διάστημα περιποιούνται τιμή στο Μνημείο Τεμπών και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα είμαστε εκεί, προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας συλλάβει. Δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ. Ανήμερα της επετείου του «ΟΧΙ», θα βάλουμε κι εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας».