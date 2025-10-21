«Ο κ. Μητσοτάκης, στο όνομα της «προστασίας» του Άγνωστου Στρατιώτη, επιχειρεί να ποινικοποιήσει τη διαμαρτυρία, να οικειοποιηθεί τη μνήμη και να μετατρέψει έναν χώρο τιμής σε χώρο αστυνόμευσης» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την τροπολογία περί του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αποκάλυψε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, την αποσύνδεση της κυβέρνησης από το κοινό αίσθημα, σχολίασε η Νέα Αριστερά.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολόγησε ότι θεωρεί βεβήλωση την αυθόρμητη απόδοση τιμής των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στα ονόματα των νεκρών παιδιών τους - μπροστά στη Βουλή. Δεν σεβάστηκε ούτε τον πόνο τους, ούτε το δικαίωμά τους στη μνήμη, επιλέγοντας να τους ψέξει για τον ακτιβισμό τους, την ώρα που η ίδια η κυβέρνησή του κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει το έγκλημα».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ακόμα πως «ο κ. Μητσοτάκης, στο όνομα της «προστασίας» του Άγνωστου Στρατιώτη, επιχειρεί να ποινικοποιήσει τη διαμαρτυρία, να οικειοποιηθεί τη μνήμη και να μετατρέψει έναν χώρο τιμής σε χώρο αστυνόμευσης. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν χρειάζονται «φύλακες» για να θυμούνται τους νεκρούς τους - χρειάζονται δικαιοσύνη, σεβασμό και αλήθεια».

Η Νέα Αριστερά σχολιάζει και την απουσία Δένδια από τη συζήτηση χαρακτηρίζοντάς την «αποκαλυπτική. Παίρνει αποστάσεις και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κ. Μητσοτάκης φυλλοροεί καθώς απονομιμοποιημένος και πανικοβλημένος πια δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την ίδια την κυβέρνησή του. Ο κ. Δένδιας κατέστησε σήμερα τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό υπό προθεσμία».