Ποιο μήνυμα έστειλε ο Μητσοτάκης στα μέλη της «γαλάζιας» ΚΟ.

Πέρασε απαρατήρητο μέσα στα τόσα γεγονότα χθες και προχθές αλλά αξίζει να επισημάνουμε το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» ΚΟ.

«Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά» διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.

Δηλαδή, με δικά μας λόγια, μην γκρινιάζετε, κινητοποιηθείτε να ξαναγίνει η ΝΔ κυβέρνηση, για να εκλεγείτε και εσείς.

Εκεί, όμως, είναι ακριβώς το πρόβλημα. Όσο και αν κινητοποιηθούν οι βουλευτές το ποσοστό θα είναι το ίδιο. Η πολιτική που ακολουθείται είναι το πρόβλημα, οι "γκρινιάρηδες" βουλευτές όλο και κάποιους κρατάνε.

Και γκρινιάξουν δεν γκρινιάξουν ο ένας στους τρεις τωρινούς δεν επανεκλέγεται!

Β.Σκ.