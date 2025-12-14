Πέρασε απαρατήρητο μέσα στα τόσα γεγονότα χθες και προχθές αλλά αξίζει να επισημάνουμε το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» ΚΟ.
«Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά» διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.
Δηλαδή, με δικά μας λόγια, μην γκρινιάζετε, κινητοποιηθείτε να ξαναγίνει η ΝΔ κυβέρνηση, για να εκλεγείτε και εσείς.
Εκεί, όμως, είναι ακριβώς το πρόβλημα. Όσο και αν κινητοποιηθούν οι βουλευτές το ποσοστό θα είναι το ίδιο. Η πολιτική που ακολουθείται είναι το πρόβλημα, οι "γκρινιάρηδες" βουλευτές όλο και κάποιους κρατάνε.
Και γκρινιάξουν δεν γκρινιάξουν ο ένας στους τρεις τωρινούς δεν επανεκλέγεται!
Β.Σκ.