ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Πυρ ομαδών κατά της κυβέρνησης για την τροπολογία προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου που εμπεριέχει τη σχετική ρύθμιση.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας, καταγγέλλοντας πως παραβιάζεται το άρθρο 11 του Συντάγματις για το δικαίωμα του συνέρχεσαι, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση μίλησε για «διχαστική ρύθμιση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας κατηγόρησε την ΝΔ πως θέτει «ψευτοδιλήμματα» και τόνισε πως «είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου».

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», είπε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας κι εκείνος ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Την απόσυρση της ρύθμισης ζήτησε το ΚΚΕ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο να εκτιμά πως η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει μια ζώνη προστασίας γύρω από την Βουλή.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και η Νέα Αριστερά που επίσης καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας, με την Σία Αναγνωστοπούλου να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από το δημόσιο χώρο».

Η ρύθμιση είναι ευθέως αντισυνταγματική, κατήγγειλε και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλο, ενημερώνοντας πως και το κόμμα της θα υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ την απόσυρσή της ρύθμισης ζήτησε και η ΝΙΚΗ.