Με μία φωτογραφία του δίπλα σε συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος του επιτέθηκε νωρίτερα με αφορμή τη στάση του γύρω από το ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αναφερόμενος στη σχετική τροπολογία που προβλέπει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου, ερωτηθείς γιατί να αναλάβει την καθαριότητα μια ιδιωτική εταιρεία (με σύμβαση του υπουργείου Άμυνας) αντί ο δήμος Αθηναίων, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Χάρη Δούκα ότι δεν συμπεριφέρεται ως δήμαρχος:

«Καταρχάς, γιατί ο δήμος δια του ίδιου του δημάρχου έχει δείξει ότι (...) δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο. Συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις οι οποίες θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη υποχρέωση του δημάρχου των Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου, εκ των πολλών σημαντικών μνημείων που έχουμε, στην Αθήνα. Αλλά ο κ. Δούκας, στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnrj4tzwsfd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δούκας: Μέχρι τέλους

Δεν άργησε η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χάρης Δούκας ανάρτησε μια φωτογραφία του με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με το μήνυμα: «Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=655049217685171&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=6FHpMivP9E67QVgc#}