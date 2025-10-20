Τον Αλέξη Τσίπρα προτιμά για πρωθυπουργό το 24,3%- σε «crash test» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη- ενώ το 24% πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, σε νέα δημοσκόπηση της Marc.
Στην ίδια δημοσκόπηση, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ (11,1%) και τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας (8,6%).
Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (24%) στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεντρώνει το 6,6%. «Κανένας ιδιαίτερα» λέει το 26,1%.
Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει στο 44%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει το 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 11,1%, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.
Άλλο ερώτημα που τέθηκε στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση ήταν ποιον προτιμούν για πρωθυπουργό ανάμεσα στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Το 33,9% προτιμούν τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το 24,3% τον πρώην πρωθυπουργό και το 11,3% τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Άλλον» απαντά το 11,2% στο ίδιο ερώτημα.
Ερωτηθέντες ποιος εκφράζει καλύτερα τον χώρο της κεντροδεξιάς, το 38,8% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 13,1% τον Αντώνη Σαμαρά, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο και το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Στους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 64,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος περνά δεύτερος με 20,4%, τρίτη είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 11% και ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει το 7,6%.
Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5%, χάνοντας μισή μονάδα σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Marc τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα με 11,1% (από 10,4%).
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας (8,6% από 9,3) και ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (6,9%), ΣΥΡΙΖΑ (5,8%) και Φωνή Λογικής (3,1%), ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 14,5%.
Από την εκτίμηση ψήφου προκύπτει Βουλή με οχτώ κόμματα. Συγκεκριμένα, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 14%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,8% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση (9,5%), ΚΚΕ (8,4%), ΣΥΡΙΖΑ (7%), Φωνή Λογικής (3,8%) και ΜέΡΑ25 (3,2%).
Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση
Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 63,7% των ερωτηθέντων (46,6% αρνητικά, 17,1% μάλλον αρνητικά). Μάλιστα, περίπου το 30% των ψηφοφόρων της ΝΔ αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, αρνητικά αξιολογεί το 74,8% το ΠΑΣΟΚ (43,3% αρνητικά, 31,5% μάλλον αρνητικά). Εξάλλου, το 50% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επίσης «βαθμολογούν» αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30,6%, έναντι 8,5% της Ζωής Κωνσταντοπούλου και 7,3% του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η ακρίβεια πιο σημαντικό θέμα
Στην ερώτηση που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, η καταπολέμηση της ακρίβειας συγκεντρώνει το 67,7%, με δεύτερη την υγεία/ περίθαλψη (42,6%) και τρίτη την παιδεία (29,7%). Η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο θέμα και στους ψηφοφόρους της ΝΔ (69%).
Περισσότερο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση προκαλεί η ακρίβεια/ βιοτικό επίπεδο (37,7%) και τα Τέμπη συγκεντρώνουν το 31,1%. Ωστόσο, στις ηλικίες 17-44 ετών τα Τέμπη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (38%).
Η δημοσκόπηση της Marc
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnakr40iu0x?integrationId=40599y14juihe6ly}