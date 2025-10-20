Στην κεντροαριστερά δεύτερη είναι η Κωνσταντοπούλου με 12,8% και τρίτος ο Ανδρουλάκης με 12,6% - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Τον Αλέξη Τσίπρα προτιμά για πρωθυπουργό το 24,3%- σε «crash test» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη- ενώ το 24% πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, σε νέα δημοσκόπηση της Marc.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ (11,1%) και τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας (8,6%).

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (24%) στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεντρώνει το 6,6%. «Κανένας ιδιαίτερα» λέει το 26,1%.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει στο 44%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει το 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 11,1%, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλο ερώτημα που τέθηκε στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση ήταν ποιον προτιμούν για πρωθυπουργό ανάμεσα στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Το 33,9% προτιμούν τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το 24,3% τον πρώην πρωθυπουργό και το 11,3% τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Άλλον» απαντά το 11,2% στο ίδιο ερώτημα.

Ερωτηθέντες ποιος εκφράζει καλύτερα τον χώρο της κεντροδεξιάς, το 38,8% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 13,1% τον Αντώνη Σαμαρά, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο και το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 64,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος περνά δεύτερος με 20,4%, τρίτη είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 11% και ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει το 7,6%.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5%, χάνοντας μισή μονάδα σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Marc τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα με 11,1% (από 10,4%).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας (8,6% από 9,3) και ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (6,9%), ΣΥΡΙΖΑ (5,8%) και Φωνή Λογικής (3,1%), ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 14,5%.

Από την εκτίμηση ψήφου προκύπτει Βουλή με οχτώ κόμματα. Συγκεκριμένα, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 14%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,8% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση (9,5%), ΚΚΕ (8,4%), ΣΥΡΙΖΑ (7%), Φωνή Λογικής (3,8%) και ΜέΡΑ25 (3,2%).

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση

Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 63,7% των ερωτηθέντων (46,6% αρνητικά, 17,1% μάλλον αρνητικά). Μάλιστα, περίπου το 30% των ψηφοφόρων της ΝΔ αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, αρνητικά αξιολογεί το 74,8% το ΠΑΣΟΚ (43,3% αρνητικά, 31,5% μάλλον αρνητικά). Εξάλλου, το 50% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επίσης «βαθμολογούν» αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30,6%, έναντι 8,5% της Ζωής Κωνσταντοπούλου και 7,3% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η ακρίβεια πιο σημαντικό θέμα

Στην ερώτηση που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, η καταπολέμηση της ακρίβειας συγκεντρώνει το 67,7%, με δεύτερη την υγεία/ περίθαλψη (42,6%) και τρίτη την παιδεία (29,7%). Η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο θέμα και στους ψηφοφόρους της ΝΔ (69%).

Περισσότερο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση προκαλεί η ακρίβεια/ βιοτικό επίπεδο (37,7%) και τα Τέμπη συγκεντρώνουν το 31,1%. Ωστόσο, στις ηλικίες 17-44 ετών τα Τέμπη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (38%).

Η δημοσκόπηση της Marc

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddnakr40iu0x?integrationId=40599y14juihe6ly}