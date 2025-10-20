Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τονίζει ο Δ. Μάντζος.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε σήμερα τις πρόσφατες αιτιάσεις του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα SAFE και τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της ομοφωνίας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αλλά ο Υπουργός Άμυνας εκείνος που όχι μία αλλά περισσότερες φορές, αμφισβήτησε τόσο τη νομική λειτουργία του Κανονισμού SAFE όσο και την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν, στις 29 Μαΐου 2025 ο κ. Δένδιας έλεγε πως το βέτο απέναντι στην Τουρκία δεν είναι διασφαλισμένο και ότι θα έπρεπε να ονομαστεί "Κανονισμός Κερκόπορτα" ή όταν στις 3 Ιουνίου 2025 έλεγε στη Βουλή ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ ή Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη; Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορεί τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα να τα μετατρέπει σε εθνικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο.