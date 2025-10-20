Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε το χτεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τονίζοντας ότι η επιλογή των Τουρκοκυπρίων υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε «καλή δύναμη» στον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου που καλείται να φέρει εις πέρας.

«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε –και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις– για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid0tdY8JP6igS3LSaAq94fLGo4gWg91sf7R7Haj4jVry5yBGs3VToq5AQbeQFmdeb1Wl}