Με επίσημη ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαιρετίζει τις διαδηλώσεις εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ, με σύνθημα το: «No Kings».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, που ήδη φαίνεται πως λαμβάνουν ιστορικές διαστάσεις, αμφισβητούν τον τραμπισμό μέσα στην ίδια τη χώρα όπου γεννήθηκε και ταυτόχρονα στέλνουν παγκόσμιο μήνυμα».

«Χαιρετίζουμε τις διαδηλώσεις εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ. Οι δρόμοι δεκάδων μεγάλων και μικρών πόλεων στις ΗΠΑ γέμισαν από ανθρώπους που βροντοφωνάζουν «Όχι στους βασιλιάδες» και στην αυταρχική διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αντίσταση στην αυτοκρατορικού στιλ συμπεριφορά του προέδρου της χώρας, στην περιστολή δικαιωμάτων, στην εκδίωξη των μεταναστών από τις μονάδες του ICE, στις διώξεις των φοιτητών που διαδήλωναν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη, στην επικράτηση της ακροδεξιάς ατζέντας, είναι μια μεγάλη ελπίδα και για τις ΗΠΑ και διεθνώς.

