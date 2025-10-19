Ο Στέφανος Κασσελάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη έσπευσαν να τονίσουν σε αναρτήσεις τους πως οι σχέσεις μεταξύ τους είναι «ισχυρές και αδιατάρακτες».

Συνομιλία της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Στέφανο Κασσελάκη διέρρευσε στα social media με την βουλευτή να προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Όπως σχολίασε σε ανάρτησή του ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, που για αρκετό καιρό αποτέλεσε προνομιακό συνομιλητή του Στέφανου Κασσελάκη, στην πλατφόρμα του στο Χ, φαίνεται πως η Θεοδώρα Τζάκρη είχε τις τελευταίες ώρες μια έντονη συνομιλία με τον πρόεδρο του Κινήματος.

Το print screen από τον διάλογο ανέβηκε στον λογαριασμό της βουλευτού και λίγο αργότερα διεγράφη, με την ίδια να δηλώνει άγνοια για το πώς συνέβη αυτό και να καταφεύγει στη Δίωξη για να βρεθεί ποιος μπορεί να το έκανε και με ποιον τρόπο.

Μάλιστα, αναρτήσεις έκαναν τόσο ο Στέφανος Κασσελάκης όσο και η Θεοδώρα Τζάκρη σπεύδοντας να τονίσουν πως οι σχέσεις μεταξύ τους είναι «μια χαρά, ισχυρές και αδιατάρακτες».

«Κλαίω με μαύρο Τζάκρη! Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική (τι πρωτότυπο). Η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει. Εκείνος δεν έχει όρεξη και δεν είναι σε mood να της μιλήσει (yolo). Εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;), την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley). Το έργο ήταν εξαρχής επιθεώρηση. Απλώς έτρωγε τόσες μαχαιριές εκ των έσω ο πρωταγωνιστής, που κάποιοι αρνούμασταν να δούμε τον βαθμό της γελοιότητας. Μην πείτε όμως ότι δε σας τα είπα -τίμια- αμέσως μόλις τα είδα, εδώ και (περίπου) ένα χρόνο. Η συνομιλία κατέστη δημόσια από την ίδια τη συνομιλήτρια, άρα νομίμως την επισυνάπτω» σχολίασε ο Νίκος Μωραΐτης.

Μάλιστα, ο Νίκος Μωραΐτης κατήγγειλε πως την τελευταία ώρα οπαδοί της Θεοδώρας Τζάκρη τον στοχοποιούν προσωπικά. Και έγραψε:

«Αγαπητή κυρία Τζάκρη,

Επειδή την τελευταία ώρα οπαδοί σας με στοχοποιούν προσωπικά, κάνω σαφή τα εξής:

Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι από story σας στο instagram σας, όπως φαίνεται στην πάνω γραμμή (αδιάψευστος μάρτυρας). Άλλωστε και εσείς στην ανάρτησή σας και ο Πρόεδρός σας στη δική του δεν αμφισβητείτε το περιεχόμενο της μεταξύ σας συνομιλίας (θα ήταν και κουτό).

Προσωπικά, πήρα τη φωτογραφία από λογαριασμούς στο Χ που τη δημοσίευσαν και είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, αφού επρόκειτο για δημόσια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό σας.

Όταν έκανα την ανάρτησή μου, η φωτογραφία σας είχε ήδη αρχίσει να γίνεται viral.

Μπορεί να είμαι πιο «γνωστός» (αντιπαθώ τη λέξη) από τους λογαριασμούς που αναπαρήγαγαν πρώτοι τη δημόσια ανάρτησή σας.

Μπορεί να είμαι επίσης σαφώς πιο στοχοποιημένος λόγω της παλιάς στήριξης στον Πρόεδρό σας και της ηχηρής παραδοχής αυτού του λάθους.

Όμως:

Επειδή ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ στο Χ κείμενο που ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕ το ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ κείμενο στον λογαριασμό σας στο instagram, οφείλετε ηθικά να πάρετε αποστάσεις από σκυλιά, λύκους, φασιστοειδή και τρολ της Ομάδας Αλήθειας No2, τα οποία βγήκαν και σκορπούν τον διαδικτυακό τους οχετό με χαρακτηρισμούς οι οποίοι, αν απευθύνονταν προς εσάς, θα υποβάλλατε μήνυση.

Επειδή ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ στο Χ κείμενο που ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕ το ήδη ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ κείμενο στον λογαριασμό σας στο instagram, οφείλετε ηθικά να πάρετε αποστάσεις από σκυλιά, λύκους, φασιστοειδή και τρολ της Ομάδας Αλήθειας No2, τα οποία βγήκαν και σκορπούν τον διαδικτυακό τους οχετό με χαρακτηρισμούς οι οποίοι, αν απευθύνονταν προς εσάς, θα υποβάλλατε μήνυση. Αυτά τα θηρία τα ταΐζετε ως κόμμα, αγαπητή κυρία Τζάκρη, για να θρέφουν το διογκωμένο Εγώ του Προέδρου σας, τώρα όμως που αρχίζουν να μην έχουν ποιον να φάνε, τρώνε το ίδιο σας το κόμμα - και αυτό φαίνεται και από τη συνομιλία που αποκαλύπτεται.

Προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να μη σας πιστέψω ότι κάποιος άνοιξε την κάμερα του κινητού σας, έκανε print screen και ανέβασε τη συνομιλία σας με τον Πρόεδρο του ΚΙΔΗ στον επίσημο λογαριασμό σας στο instagram. Έχοντας στο πλευρό σας τον Πρόεδρο (αν είναι σε mood), είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε τον ένοχο και θα τιμωρηθεί δεόντως.

Υ.Γ.: Σε ανθρώπινο επίπεδο εύχομαι ολόψυχα να σας καταδεχτεί να μιλήσετε όταν έχει όρεξη».

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής του Στέφανου Κασσελάκη, έκανε λόγο για «φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστή έναν πολιτικα αμπαλο και εγωπαθη Λουδοβίκο νούμερο 2 ( το νούμερο 1 είναι το πρότυπο του ονόματι Μητσοτάκης) που αποδίδει σε όλους ευθύνες για την παραγωγή αποτυχία του.

Πλην του κυρίως υπεύθυνου. Που λέγεται Στέφανος Κασσελακης. Αλήθεια πότε θα γυρίσει από την Αμερική; Αν βέβαια γυρίσει. Γι να δούμε».

«Ο πολιτικά αδαής πρόεδρος ενός απο-κομματος έχει την εγωπαθη ψευδαίσθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιεί σαν τσιράκια ανθρώπους με γνώσεις, εμπειρία, γνώμη και αξιοπρέπεια. Κάποιοι από μας τον καταλάβαμε νωρίς κι είπαμε αντίο. Άλλοι τον παίρνουν είδηση τώρα και τον βγάζουν στη σέντρα. Όπου να είναι θα μείνει με κάτι τσικο που του ταιριάζουν στην μετριότητα. Δεν του αξίζει κάτι καλύτερο. Και πολύ τον ανέχθηκαν. Ούτως η άλλως έχει ημερομηνία λήξεως» έγραψε σε άλλη ανάρτηση ο Ευάγγελος Αντώναρος.

«Ας μείνουμε στην ουσία: Το ακριβές περιεχόμενο της δημοσιευμένης συνομιλίας του Προέδρου με την Αντιπρόεδρο του δεν διαψεύδουν ούτε εκείνος ούτε εκείνη. Στη δημοσιογραφία, αλλά και στην πολιτική αυτό λέγεται "είδηση". Κι αν αυτό είχε συμβεί με συνομιλία Προέδρου με Αντιπρόεδρο άλλου κόμματος θα ήταν breaking news. Πώς διέρρευσε η συνομιλία ας το βρουν οι ειδικοί. Που κατά πάσαν πιθανότητα θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι κάνεις δεν μπορεί να υποκλέψει συνομιλία on line, να βγάλει σχετικό screenshot και να αναρτήσει το σχετικό απόσπασμα, αν δεν έχει στα χέρια του το κινητό του εμπλεκόμενου προσώπου. Άρα την ευθύνη την έχει 99% ένας από τους δύο συνομιλητές που έχει καταγεγραμμένη τη συνομιλία. Ας αναζητήσουν λοιπόν τον "ένοχο" μεταξύ τους. Όλα τα άλλα είναι αγαρμπες προσπάθειες damage control για τον Πρόεδρο ενός απο-κομματος που την κοπανησε ξανά στην Αμερική και δίνει από κει συνεντεύξεις κ κάνει αναρτήσεις. Φαντάζομαι ότι θα λείψει, όπως το συνηθίζει, για καμμία 15αρια μέρες...» κατέληξε στην τελευταί του ανάρτηση.

Επιπλέον, τη δημοσίευση της στιχομυθίας του Στέφανου Κασσελάκη με την Θεοδώρα Τζάκρη σχολίασε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras "κατόρθωσε" να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο instagram….αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά….», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης και καταλήγοντας άφησε αιχμές για τη Θεοδώρα Τζάκρη αναφέροντας: «Επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1979613544040509612}