Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, στα όσα ειπώθηκαν μετά τη διαρροή συνομιλίας του με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Ο ίδιος με ανάρτησή του διαψεύδει τυχόν «σύννεφα» στη σχέση τους ενώ εκθειάζει το έργο και την προσωπικότητα της Θεοδώρας Τζάκρη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies - αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; - ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας;

Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη.

Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.

Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα.

Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της.

Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε.

Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου.

Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε - πεισμώστε!

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.»

Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο».

