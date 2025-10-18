Τι αναφέρει σε ανάρτησή της.

Σε δημοσιεύματα που αναφέρουν πως οι σχέσεις της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι τεταμένες, απάντησε μέσω ανάρτησή της στο Facebook.

Όλα ξεκίνησαν, όταν διέρρευσε στο διαδίκτυο ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη μεταξύ τους συνομιλία στο οποίο έγραφαν:

«Σ.Κ: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι.

Θ.Τ.: Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς;

Σ.Κ.: Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

Θ.Τ.: Ωραία για να δούμε, για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

Σ.Κ.: Δεν είμαι σε mood τώρα.».

Σε αυτό η ίδια απαντά:

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.».

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1247847200480843&id=100057667255650&mibextid=wwXIfr&rdid=OpNemFaCgRw8YKc6#}