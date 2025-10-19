«Σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο ΕΡΤnews.

Πρόκειται για απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν και υπογραμμίζει πως «από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» πρόσθεσε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Ο Χακάν Φιντάν, νωρίτερα, δήλωσε:

«Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία.

Όσο για το πρόγραμμα SAFE, το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς θα εμποδίσει την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, προκειμένου να αμυνθεί, είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή.

Έχουμε επίσης πει στους Ευρωπαίους: Το σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία πραγματική ανησυχία για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Όπως γνωρίζετε, το 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Επέστρεψε το 1980. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία το αποδέχτηκε, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να εκπληρώσει τους όρους μας. Αλλά τότε, η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και συμφώνησε, μια απόφαση που ελήφθη από την ηγεσία το 1980.

Τώρα, περιμένουμε το ίδιο: ωριμότητα από την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τα υποθετικά προβλήματα που προκαλούμε ο ένας για τον άλλον. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις με μια οπτική που δεν το βλέπει αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Τώρα, τη Δευτέρα, υπάρχει η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας ομόλογός μου ζήτησε μια συνάντηση και θα συζητήσω αυτά τα ζητήματα και μαζί του».