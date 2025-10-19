«Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία» σχολίασε.

«Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία» σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Οι δηλώσεις του αφορούν το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας αιχμές για την στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Αθήνα, αναφέροντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Σημειώνεται πως ο Φιντάν αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια».

Επίσης, έκανε και μια αναφορά στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, το 1980 καθώς είχε αποχωρήσει τότε με την τουρκική εισβολή, και είπε ότι εκείνη την εποχή η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν:

«Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία.

Όσο για το πρόγραμμα SAFE, το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς θα εμποδίσει την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, προκειμένου να αμυνθεί, είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή.

Έχουμε επίσης πει στους Ευρωπαίους: Το σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία πραγματική ανησυχία για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Όπως γνωρίζετε, το 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Επέστρεψε το 1980. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία το αποδέχτηκε, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να εκπληρώσει τους όρους μας. Αλλά τότε, η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και συμφώνησε, μια απόφαση που ελήφθη από την ηγεσία το 1980.

Τώρα, περιμένουμε το ίδιο: ωριμότητα από την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τα υποθετικά προβλήματα που προκαλούμε ο ένας για τον άλλον. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις με μια οπτική που δεν το βλέπει αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Τώρα, τη Δευτέρα, υπάρχει η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας ομόλογός μου ζήτησε μια συνάντηση και θα συζητήσω αυτά τα ζητήματα και μαζί του».