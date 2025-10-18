Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Τα πυρά του προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έστρεψε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως τονίζει ο ίδιος: «Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τις υπέρογκες αυξήσεις πάνω από 200% στο μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, τον καφέ. Δεν είχε ίχνος αυτοκριτικής για την αύξηση πάνω από 100% στις ασφάλειες υγείας, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ψωμί, τα τυριά, τα φρούτα και τα ψάρια».

«Ο Πρωθυπουργός αναμάσησε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση του, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι τάχα... εικονική πραγματικότητα.

Δυστυχώς, και για αυτόν αλλά και για τη χώρα, ο ελληνικός λαός βιώνει στην καθημερινότητά του ακρίβεια Μητσοτάκη που εξαφανίζει τα μηνιαία εισοδήματα από τις 20 του μήνα.

Βιώνει το υψηλό κόστος στέγασης, τους μαζικούς πλειστηριασμούς , την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τον στραγγαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ισχυρίζεται πως η Ελλάδα τα πάει καλύτερα στην οικονομία από αρκετές χώρες, αλλά αποκρύπτει σκόπιμα ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες.

Θυμίζει με κάθε δήλωση του τη γνωστή φράση: «αν δε μας βολεύει η αλήθεια , τόσο το χειρότερο για την αλήθεια».