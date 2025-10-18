Η διαδήλωση είναι βέβαιον ότι θα φορτίσει τη συζήτηση στο εθνικό κοινοβούλιο και θα δοκιμάσει – κυρίως- τις εσωκομματικές αντοχές της κυβέρνησης-Γιατί στοχοποιείται η Καρυστιανού- Προσπάθεια να μην δοκιμαστεί η συνοχή της κυβερνητικής παράταξης.

Στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως δείχνουν τα πράγματα, είτε θα γραφτεί η τελευταία σελίδα των ακτιβισμών πριν από τη δίκη για τα Τέμπη, είτε θ’ ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο αντιπαράθεσης ορισμένων συγγενών με την κυβέρνηση . Πρόκειται για ένα νέο «bras de fer» με άγνωστη -ακόμη -την έκβαση του.

Δεν είναι τυχαίο ότι ανώνυμοι διοργανωτές («Μέχρι τέλους», λέγεται η κίνηση που έχει την πρωτοβουλία) καλούν για την Κυριακή συγκέντρωση για την «υπεράσπιση των ονομάτων». Για τη διατήρηση, με άλλα λόγια, του σημερινού status μπροστά από τα φυλάκια των Ευζώνων. Κι αυτό, ενώ η επίσημη Πολιτεία έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αποκαταστήσει τη «δέουσα» εικόνα στο μνημείο επικαλούμενη την ιστορικότητα και ιερότητα του σημείου.

Σε θέσεις μάχης ενόψει της τροπολογίας

Τυχαία, επίσης, δεν είναι και η στιγμή της εκδήλωσης, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στη Βουλή η τροπολογία που αναθέτει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως και την ευθύνη της προστασίας του στην Ελληνική Αστυνομία. Η διαδήλωση είναι βέβαιον ότι θα φορτίσει τη συζήτηση στο εθνικό κοινοβούλιο και θα δοκιμάσει – κυρίως- τις εσωκομματικές αντοχές της κυβέρνησης.

«Ψύχραιμη εκτόνωση» η γραμμή της κυβέρνησης

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι θα επιλεγεί η γραμμή της «ψύχραιμης εκτόνωσης». Να στρέψει, δηλαδή, την όλη συζήτηση όχι στη διατήρηση ή όχι των ονομάτων στο τσιμέντο της επιφάνειας γύρω από το μνημείο. Αλλά στο ευρύτερο ερώτημα αν αυτό το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να επανέλθει στον ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε από το 1932.

Η προειδοποίηση Καρυστιανού

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση δείχνει να κινείται η αντιπολίτευση και μέρος των συγγενών με την Μαρία Καρυστιανού να έχει δηλώσει τις προθέσεις της: «Μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε το μνημείο που ανήκει σε όλους μας. Θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά» έγραψε σε πρόσφατη ανάρτηση της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην εξίσωση μπαίνει και ο άγνωστος «χ» σε σχέση με την δημιουργία νέου κόμματος με την Μαρία Καρυστιανού σε πρωταγωνιστικό ρόλο με πολλές δημοσκοπήσεις να μετράνε, ήδη, την πιθανή απήχηση του.

Όχι σε μετωπική σύγκρουση

Απόφαση του Πρωθυπουργού, όμως, είναι να μην υπάρξει μετωπική σύγκρουση για το θέμα της απόδοσης τιμής στα θύματα των Τεμπών ακόμη και αν αυτή συνοδεύεται – σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- από υπερβολές. Πολύ περισσότερο, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν θα έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα απαγορεύει τις συγκεντρώσεις στον συγκεκριμένο χώρο. Γι’ αυτό και μέχρι χθες, αργά το βράδυ, το Μαξίμου συνιστούσε σε όλους αυτοσυγκράτηση.

Λεπτές ισορροπίες σε ..τεντωμένο σκοινί

Ανεξάρτητα, πάντως, απ’ τους όποιους χειρισμούς στη συγκέντρωση της Κυριακής, ο προγραμματισμός του κυβερνητικού επιτελείου είναι, ήδη, δεδομένος: το μνημείο θα επανέλθει στην αρχική του αποστολή. Διαδηλώσεις ή και άλλες αυτόκλητες ενέργειες μπροστά στην Προεδρική Φρουρά δεν θα γίνονται. Ενώ ο συμβολισμός των ονομάτων «θα αφεθεί στον καιρό», κατά την έκφραση συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Δεδομένη, ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται και η επιλογή στην οποία καταλήγει κι η «απέναντι όχθη»: ο Άγνωστος Στρατιώτης να μετατραπεί σε μνημείο για τα Τέμπη. Παρότι η κυβέρνηση δείχνει διαρκώς προς το ειδικό μνημείο για τα θύματα των Τεμπών ,απέναντι από την Τεχνόπολη.

Ένα δύσκολο στοίχημα

Ο προβληματισμός του Μαξίμου είναι δεδομένος καθώς γνωρίζει ότι κάθε αντίδραση της Πολιτείας από εδώ και πέρα σε σχέση με την χρήση του Άγνωστου Στρατιώτη θα σε ενεργοποιεί αυτόματα νέα αντικυβερνητικά ρεφλέξ στην κοινωνία.

Αναμφίβολα, λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μία αντιπαράθεση με εντελώς καινούργια χαρακτηριστικά. Η μεν κυβέρνηση καλείται, τώρα, να υπηρετήσει την κρατική της υπόσταση, τηρώντας τον νόμο και αυτό που ζητάει κυρίως η δεξιά πτέρυγα της. Χωρίς, ταυτόχρονα, να χάσει και το πλεονέκτημα της «ενσυναίσθησης» το οποίο συγκινεί τους κεντρώους ψηφοφόρους της.

Πού ποντάρει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση ξέρει ότι είναι στρυμωγμένη. Αλλά άλλο τόσο πιστεύει ότι σε δύσκολη θέση θα βρεθεί και το αντίπαλο στρατόπεδο αν τραβήξει παραπάνω το σχοινί...

«Το «μέτωπο» της κυρίας Καρυστιανού θα πρέπει να αποδείξει την αγνότητα των προθέσεων του και να μην προχωρήσει σε εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «πρόλογος» ενός κομματικού σχεδιασμού. Διαφορετικά, θα χανόταν, άλλωστε, και η βασική του δύναμη: η ανθρώπινη επιρροή του πένθους» σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη παίρνοντας θέση μάχης.

Σε δοκιμασία και η ενότητα της Ν.Δ

Η κυβέρνηση δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την αντιπολίτευση και όσους συγγενείς θεωρούν απαράδεκτη την τροπολογία. Ξέρει ότι θα δοκιμαστεί και η εσωκομματική της ενότητα μετά την διαφοροποίηση Δένδια και άλλων βουλευτών της στην υπόθεση Ρούτσι.

Έτσι αυτήν την εβδομάδα μένει να φανεί πως θα αντιδράσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος καλείται να αναλάβει ως υπουργός Εθνικής Άμυνας την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και της συντήρησης του Άγνωστου Στρατιώτη. Ή πως θα αντιδράσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν συμμερίζονται τις επιλογές της ηγεσίας, στην «ηθική» πίεση των συγγενών. Και, επίσης, πώς θα τοποθετηθεί για το θέμα ο Αντώνης Σαμαράς στη νέα του εμφάνιση την επόμενη εβδομάδα.

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν πολλά. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, θα δείξουν όχι μόνο πώς θα εξελιχθούν οι δύο δρόμοι που έχουν χαραχθεί για την υπόθεση των Τεμπών. Αλλά και ποια συνέχεια θα έχει η ενότητα του κόμματος που κυβερνά. Από την άποψη αυτή, άρα, είναι θέμα χρόνου να έχουμε και ενδείξεις γύρω από το πολιτικό κλίμα που θα συνοδεύσει τη χώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές.