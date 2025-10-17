Δεν εφαρμόστηκε πολιτική πρόληψης ζωονόσων, αγνοήθηκε η επιστημονική κοινότητα, καθυστέρησε η λήψη μέτρων, επιτράπηκε η ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων, αποδυναμώθηκαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθυστέρησαν αποζημιώσεις, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιάνος, στη συζήτηση για τον αγροτικό τομέα που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

«Δεκαετίες έχει να ζήσει η πατρίδα μας, ο ελληνικός λαός μια τέτοια κρίση, στον κόσμο της παραγωγής και αυτή η κρίση είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και πρακτικών της κυβέρνησης. Θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα εδώ για ένα εθνικό σχέδιο αναπτυξιακής προοπτικής για τον πρωτογενή τομέα, θα έπρεπε να συζητάμε για την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν τα ελληνικά προϊόντα. Θα έπρεπε να συζητάμε για τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν στην αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την αλιεία και δυστυχώς θα πρέπει να απολογηθείτε για την κατάρρευση στις ενισχύσεις, για την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής καλλιέργειας, για τη διακοπή πληρωμών, για τη μη καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, για την ιδιωτικοποίηση της άρδευσης, για την απαξίωση των συνεταιρισμών, για την έλλειψη τυποποίησης», είπε ο κ. Καλαματιανός και πρόσθεσε ότι όλα αυτά έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης. Ιδίως για το πάγωμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής είπε ότι ο Οργανισμός μπήκε σε επιτροπεία, «λόγω του γαλάζιου σκανδάλου και γιατί στελέχη της ΝΔ κινούσαν την κλοπή των χρημάτων που θα έπρεπε να πάρουν οι νόμιμοι παραγωγοί, με συνέπεια να έχει μπει ο οργανισμός σε επιτροπεία». Ανέφερε επίσης ότι από την εξεταστική αποδεικνύεται ήδη ότι έχουν ευθύνες υπουργοί της κυβέρνησης και γι΄αυτό θα έπρεπε να έχει συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

«Η Θεσσαλική κτηνοτροφία βρίσκεται στην εντατική και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τραβήξει την πρίζα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και κατήγγειλε ότι δεν εφαρμόστηκε πολιτική πρόληψης ζωονόσων, αγνοήθηκε η επιστημονική κοινότητα, καθυστέρησε η λήψη μέτρων, επιτράπηκε η ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων, αποδυναμώθηκαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθυστέρησαν αποζημιώσεις.

«Η ύπαιθρος αποδομείται μέρα με την ημέρα και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. «Δεν μιλάμε για στατιστικά μεγέθη. Μιλάμε για τις ζωές, για το βιός, για τον ίδιο τον ιστό της υπαίθρου που αποδομείται μέρα με την ημέρα. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία», είπε ο βουλευτής και πρόσθεσε: «Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας, και γι΄αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτοί δηλαδή που δεν είναι ερασιτέχνες, αλλά είναι έμπειροι και τεχνοκράτες και εξάντλησαν την αριστεία στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εκθέτει τη χώρα και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να στερεί από τους ανθρώπους του μόχθου σημαντικά κεφάλαια, γατί τα έδωσε στους κηφήνες τους παρακρατικούς και τους παρακομματικούς».

«Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ως αποτέλεσμα των επιλογών της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τους παραγωγούς, σε φτωχοποίηση, σε εξαθλίωση, σε εγκατάλειψη χωραφιών, στάβλων και μονάδων και προκύπτει από τις επιστολές αγωνίες που μας στέλνουν συνεταιρισμοί, σύλλογοι και τοπικά συμβούλια», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψυχογιός. Σημείωσε επίσης ότι το πάγωμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί δημοσιονομικό και κοινωνικό κενό 1,1 δισ. και αφήνει χιλιάδες αγρότες χωρίς ρευστότητα και τη γεωργική παραγωγή εκτεθειμένη σε παράλυση. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας πόρων για έργα που έχουν υλοποιηθεί και θα πρέπει να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα χιλιάδες παραγωγοί πρέπει να διαχειριστούν ειδοποιητήρια για διακοπές ρεύματος και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι πληγές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς είναι το επιστέγασμα της διαφθοράς και της αντικανότητας της κυβέρνησης», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέττα. «Για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Από πέρυσι τον Αύγουστο, αδυνατείτε να ελέγξετε μια νοσογόνο ασθένεια, χωρίς να ξέρετε ακόμη πώς και από πού ξεκίνησε. Ποιος ευθύνεται. Ποια μέτρα είναι αποτελεσματικά. Τι γίνεται με το εμβόλιο. Πώς και πότε θα αποζημιωθούν οι αγρότες για το χαμένο εισόδημα, για το χαμένο ζωϊκό κεφάλαιο, για τις ζωοτροφές. Ποια είναι τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, τι γίνεται με την ιχνηλάτηση», τόνισε η βουλευτής.