«Φαρμάκι» Πρετεντέρη για Καραμανλή ότι «είδε τελικά την κρίση».

Με ένα «ώπα, ωραία» αντέδρασε η Ράνια Τζίμα στο φαρμάκι που «πέταξε» ο Γιάννης Πρετεντέρης για τον Κώστα Καραμανλή.

Ειδικότερα, στον σχολιασμό της χθεσινής ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, προχώρησε ο Γ. Πρετεντέρης και δεν κρατήθηκε -όπως φάνηκε- εκτοξεύοντας τα βέλη του στον Κ.Καραμανλή.

«... Πάντως είναι σημαντικό ότι είδε την κρίση ο κύριος Καραμανλής, γιατί την τελευταία φορά που ήταν πρωθυπουργός δεν την είχε δει για 5-6 χρόνια, πήγε 15% το έλλειμμα και μπήκαμε στο μνημόνιο. Άρα, χαίρομαι που αυτή τη φορά τουλάχιστον είδε την κρίση» είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

