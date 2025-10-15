Η ενημέρωση Τσιάρα σε 45 βουλευτές της ΝΔ στην Πειραιώς για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνάντηση με 45 βουλευτές της ΝΔ έχει αυτή την ώρα στην Πειραιώς ο Κώστας Τσιάρας, σε μια πρωτοβουλία να τους ενημερώσει για τις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη από τις 14:00 και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεσμεύτηκε σε δύο ημερομηνίες για τις σχετικές πληρωμές.

Η πρώτη αφορά στην προκαταβολική αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ μέχρι 30 Νοεμβρίου και εξόφληση του ποσού, 400 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή θα υπάρχει μια καθυστέρηση 40 ημερών.

Σημειώνεται ότι είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια να προλάβουν τις οργισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών με όλους τους βουλευτές να μεταφέρουν στον υπουργό ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα αφού το 45% των αγροτών είναι ψηφοφόροι τους.