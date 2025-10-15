Κατά τη γνώμη μου αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος, είπε ο Δ. Μαρκόπουλος αναφερόμενος στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Οι κόκκινες μπογιές, οι οποίες έχουν κάπως άτακτα τοποθετηθεί και κάτω από έναν συναισθηματισμό, είναι η ενδεδειγμένη τιμή για αυτά τα παιδιά;», διερωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς τάχθηκε υπέρ του να σβηστούν από την πλατεία Συντάγματος τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών και κατόπιν συνεννόησης με όλα τα κόμματα, όπως είπε, «να κάνουμε κάτι συντεταγμένο, συμφωνημένο από όλες τις δυνάμεις και πιο μεγάλο».

Σχετικά με την αντιπαράθεση που υπήρξε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε: «Θα πρέπει να υπάρξει στον συγκεκριμένο χώρο η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων όπως πρέπει γιατί αυτό κακώς δεν είχε οριστεί τόσα πολλά χρόνια. Το μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη για μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών κάτω από μια συναισθηματική φόρτιση η οποία υπήρχε αποτέλεσε και αποτελεί έναν χώρο ο οποίος εξέφρασε τη στεναχώρια, την οργή, τη θλίψη και προσπάθησε να υπηρετήσει την μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών. Κατά τη γνώμη μου αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος, μπορούμε να συζητήσουμε να υπάρξει ένας νέος χώρος, να τιμηθούν αυτά τα παιδιά που τόσο άδικα χάθηκαν».

Ερωτηθείς αν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των παιδιών, απάντησε: «Θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό μας σύστημα και τα κόμματα να καθίσουμε και να δούμε το θέμα της τιμής αυτών των παιδιών κάτω από ένα ενιαίο πρίσμα. Γιατί πρέπει να αποτελέσει αντιπαράθεση το ότι αυτά τα ονόματα που έχουν γραφτεί με προσωρινό χαρακτήρα δηλαδή πιστεύετε ότι οι κόκκινες μπογιές οι οποίες έχουν κάπως άτακτα τοποθετηθεί και κάτω από έναν συναισθηματισμό είναι η ενδεδειγμένη τιμή για αυτά τα παιδιά; Δεν θα έπρεπε ως κόμματα και ως πολιτικό σύστημα να συνεννοηθούμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη και πιο ορθή και συμφωνημένη συντεταγμένη τιμή για τη μνήμη αυτών των παιδιών; Να φτιάξουμε ένα ωραίο μνημείο στο κέντρο της Αθήνας γιατί προφανώς αυτό που έφτιαξε ο κ. Δούκας δεν εκφράζει τους γονείς, βλέπω ότι δεν το έχουν βάλει στη συζήτηση. Να ονοματίσουμε μια λεωφόρο, έναν δρόμο μεγάλο για αυτά τα παιδιά, δηλαδή η τιμή είναι η μπογιά που έγραψαν κάποια νεαρά παιδιά κάτω από τη συναισθηματική τους φόρτιση; …Δεν θα έπρεπε ως συντεταγμένη πολιτεία να κάνουμε κάτι συντεταγμένο, συμφωνημένο από όλες τις δυνάμεις και πιο μεγάλο;».

Αναφορικά με το πρόβλημα της ακρίβειας, ο βουλευτής τόνισε: «Είναι σαφές ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε ή να το αγνοήσουμε. Είναι σαφές ότι προσπάθειες έχουνε γίνει και εξακολουθούν και γίνονται, βλέπετε σήμερα ανακοινώθηκαν νέες προσπάθειες με 2000 κωδικούς, βλέπουμε ότι προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης στη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης αρχής, η ΔΙΜΕΑ είναι στους δρόμους, πρόστιμα υπήρξαν πρόσφατα σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μαρκετ. Από την άλλη το φαινόμενο της ακρίβειας δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο δηλαδή αυτό που επιδιώκεται εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια να ακούγεται ως ακρίβεια Μητσοτάκη και ακρίβεια ΝΔ δεν είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα διεθνές φαινόμενο».

Για τις αγροτικές αποζημιώσεις, είπε: «Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινάνε πληρωμές ίσως και αύριο-μεθαύριο για τα βιολογικά και κατόπιν τις επόμενες λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ροή του χρήματος προ τους αγρότες. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να έχει μεγάλη χρονοτριβή. Δυστυχώς θύματα των λίγων επιτήδειων έπεσαν οι πολλοί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν απώλειες στις κάλπες από τον αγροτικό κόσμο, απάντησε: «Άμα ανασυνταχτούμε και προχωρήσουμε σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για τους συνεπείς και σωστούς αγρότες μπορούμε να πάρουμε πίσω τις όποιες πρόσκαιρες απώλειες στον αγροτικό κόσμο. Αγώνα θέλει, δουλειά θέλει νομίζω ότι έχουμε ανασκουμπωθεί, μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Κακά τα ψέματα είναι η αρχή των τελευταίων μιλιών για την ολοκλήρωση της τετραετίας, νομίζω ότι με σχέδιο και στρατηγική μπορούμε να μην έχουμε απώλειες στον αγροτικό κόσμο αρκεί βέβαια άμεσα να ξεκινήσουν οι πληρωμές και να μην υπάρξει χρονοτριβή».