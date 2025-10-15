«Δεν προσβάλλει κανένα συνταγματικό δικαίωμα» επιμένει η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Συνεχίζεται η «μάχη» για το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή, στο επίκεντρο της οποίας είναι το άρθρο 7 για το 13ωρο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν όλα την αίτηση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ελληνική Λύση, με την κυβερνητική πλειοψηφία να την απορρίπτει εμμένοντας στο νομοθέτημα.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υποστήριξε πως το άρθρο «δεν προσβάλλει κανένα συνταγματικό δικαίωμα», τονίζοντας πως «άλλο είναι να διαφωνείς πολιτικά και άλλο να υποστηρίζεις δήθεν αντισυνταγματικότητα διατάξεων, όταν τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, όσο και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, δεν εντόπισαν καμία αντισυνταγματικότητα».

«Με ρωτήσατε τι θα πω στους εργαζόμενους. Θα τους πω πως έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να δουλέψουν 13 ώρες για 3 ημέρες το μήνα με 40% προσαύξηση στην αμοιβή τους», σημείωσε εν συνεχεία, επιμένοντας πως η επίμαχη διάταξη ενισχύει δικαιώματα εργαζομένων όσων αφορά στην υπερωριακή εργασία.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε ξανά λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα», με τον Δημήτρης Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει την κυβέρνηση πως επιτείνει την ανασφάλεια και απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε εκ νέου την απόσυρση του νομοσχεδίου ως τη μόνη έντιμη λύση.

Η ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.