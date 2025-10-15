Στόχος, μεταξύ άλλων, να αποφύγει μια πτώση των ποσοστών του κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Με δεδομένο ότι τα βλέμματα σχεδόν όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι στραμμένα στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί, μέσω παρεμβάσεων στη Βουλή αλλά και μέσω περιοδειών, να μην αδρανοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε —μεταξύ άλλων— να αποφύγει μια πτώση των ποσοστών του κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όλα δείχνουν ότι η Πολιτική Γραμματεία θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο σκηνικό έντασης μεταξύ όσων έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και όσων διαφωνούν με το μήνυμα των συνεργασιών που συνεχίζει να εκπέμπει ο Πρόεδρος του κόμματος, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για την υπέρβαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να κατηγορηθεί ότι «πετάει την μπάλα στην εξέδρα», φαίνεται να έχει πολλαπλασιάσει τις περιοδείες του σε πόλεις και χωριά της περιφέρειας, ώστε να αμβλύνει την απόσταση του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινωνία, αλλά και να υπερβεί τις εσωκομματικές «νάρκες» που είναι έτοιμες να «πυροδοτηθούν» με την πρώτη ευκαιρία.

Άλλωστε, το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν περιμένει» και «δεν κατεβάζει τα μολύβια», ο Σωκράτης Φάμελλος το έχει στείλει εδώ και μέρες, και πιο συγκεκριμένα από τη Μεσσηνία και την Ηλεία, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, μετά και τη δεύτερη παρέμβαση που θα πραγματοποιήσει στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδείες στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στη Βόρεια Ελλάδα και, αμέσως μετά, να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας που επιχειρεί ο Σωκράτης Φάμελλος για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλήρη αδράνεια, χθες, με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, προχώρησε σε μια εφ’ όλης της ύλης κριτική προς την κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά, ο πρόεδρος του κόμματος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εισάγει «νομοσχέδιο εργασιακού Μεσαίωνα», το οποίο, όπως υποστήριξε, αποδομεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και οδηγεί σε περαιτέρω φτωχοποίηση. Επισήμανε ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τους χαμηλότερους μισθούς και την ασθενέστερη αγοραστική δύναμη στην ευρωζώνη, ενώ αναγκάζονται να δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι προωθεί ατομικές συμβάσεις, 13ωρη εργασία, συμβάσεις δύο ημερών, κατάργηση του πενθημέρου και της υπερωριακής προσαύξησης, αλλά και αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της επιθεώρησης εργασίας. Παρουσίασε το νομοσχέδιο ως δώρο στους εργοδότες και πλήγμα για την κοινωνία, τονίζοντας ότι αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα και απειλεί την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο Φάμελλος τόνισε πως η «Προοδευτική Ελλάδα» του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, την αύξηση μισθών και την κατάργηση των αντεργατικών νόμων της Ν.Δ.

Αναφορές όμως έκανε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «σκάνδαλο συγκάλυψης» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποκρύπτει την αλήθεια για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Υποστήριξε ότι η Εξεταστική Επιτροπή λειτουργεί ως μηχανισμός συγκάλυψης, με ευθύνη του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.