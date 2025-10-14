Για «Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης» μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι «οι γαλάζιοι ‘κομματάρχες’ παθαίνουν επιλεκτική αμνησία».

Την ώρα που στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ εγκαταστάθηκε από χθες η OLAF, η κυβέρνηση «προσπαθεί να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως ανύπαρκτο» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα βάζει στο κάδρο τον Μάκη Βορίδη, σημειώνοντας ότι αντί να καταθέσει σε Προανακριτική στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η αντιπαλότητα που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις του συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρ. Βάρρα, για τον Μάκη Βορίδη, ώθησε τον τελευταίο να ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ με εσωτερικό «ραβασάκι», προσπαθώντας εναγωνίως να διαψεύσει τον κ. Βάρρα. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν έχασε τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κ. Βορίδης ενημερώνει μέσω μέιλ τους «γαλάζιους» βουλευτές, σαν να πρόκειται απλά για ένα εσωκομματικό ζήτημα της ΝΔ και όχι για ένα τεράστιο σκάνδαλο που στερεί αναγκαία κονδύλιa από την αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο.

Αντί ο κ. Βορίδης να έρθει να απολογηθεί και να πει όσα έχει να πει θεσμικά σε μια Προανακριτική Επιτροπή, η οποία θα είχε ευρύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική εκτροπή στη Βουλή, που οδήγησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. Kατά τη διάρκεια της οποίας οι γαλάζιοι «κομματάρχες» παθαίνουν επιλεκτική αμνησία.

Αυτή είναι η θεσμική συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των στελεχών της: ανύπαρκτη, σαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα των «κολλητών» της, που δηλώνονταν για παράνομες επιδοτήσεις.

Ως ανύπαρκτο προσπαθούν να παρουσιάσουν και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από χθες στα γραφεία του Οργανισμού εγκαταστάθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη θέτει για ακόμη μια φορά σε κίνδυνο τις πληρωμές των ενισχύσεων στους αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τις ψεύτικες δεσμεύσεις του κ. Τσιάρα.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούν αυστηρά από τον ελληνικό λαό, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και ένα αναγκαίο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η πολιτική αλλαγή για την Προοδευτική Ελλάδα».