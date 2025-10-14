Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μόνιμη ειρήνη που περνάει μέσα από τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με τον ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής Dr. Varsen Aghabekian, παρουσία του πρέσβη της Παλαιστίνης, συναντήθηκε στο γραφείο του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Μία μόλις ημέρα μετά την συμφωνία της Αιγύπτου, είχα σήμερα την ευκαιρία, συνοδευόμενος από την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα, να συναντηθώ με την Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Dr. Varsen Aghabekian, παρουσία του Πρέσβη της Παλαιστίνης, κ. Yussef Dorkhom. Συζητήσαμε αναλυτικά για την συμφωνία ειρήνευσης που ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας για να σταματήσει επιτέλους η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και να ζήσουν οι άνθρωποι στην περιοχή με ειρήνη και ασφάλεια» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Διευκρινίζει στη συνέχεια πως «η δράση μας όμως για το Παλαιστινιακό συνεχίζεται. Όπως μας τόνισε και η ΥΠΕΞ της Παλαιστίνης, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Όπως έχουν κάνει περισσότερες από 150 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο» και κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «αρνείται πεισματικά. Παρότι υπάρχει η ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του 2015».

Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει πως «δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, ένα μεγάλο και ανεξίτηλο στίγμα στην ανθρώπινη ιστορία. Τόνισα στην ΥΠΕΞ της Παλαιστίνης αυτό που είπα και νωρίτερα στη Βουλή: Θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στη Γάζα για το από δω και πέρα. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μόνιμη ειρήνη που περνάει μέσα από τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1343477310478444&id=100044485627317&mibextid=wwXIfr&rdid=xaOQdsY8MMbzQmRP}