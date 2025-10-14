«Ο κ. Ζερβός εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι τα στελέχη του κόμματος επιχειρούν να καλύψουν εμπλεκόμενους και να υπονομεύσουν τη διαδικασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ελευθέριος Ζερβός, αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου και πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επικαλέστηκε το δικαίωμά του στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση, αρνούμενος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις συνομιλίες του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται. Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ. Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη» σημειώνουν.

Παράλληλα τονίζουν ότι με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός απέφυγε να παρουσιάσει τις συνομιλίες, οι οποίες αποκαλύπτουν τον ρόλο του στην προετοιμασία παρανόμων ενεργειών και ρουσφετολογικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, φέρεται να ενημέρωνε εκ των προτέρων τους ελεγχόμενους για επικείμενους ελέγχους και να επικοινωνούσε με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για να παρακάμψει ή να καθυστερήσει ελέγχους, ή να είναι πιο «επιεικής». Επιπλέον, όπως καταγγέλλεται, ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές για τη διευκόλυνση παράνομων χρηματοδοτήσεων, υποδεικνύοντας ποιο είδος εξαπάτησης θεωρείται προτιμότερο για να αποφευχθούν συνέπειες.

«Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται– σε σχέση με το δηλωθέν– από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους.Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που –κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ– «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!»

Το κόμμα της Κουμουνδούρου καταγγέλλει ότι η στάση αυτή αποτελεί απαξίωση της Εξεταστικής Επιτροπής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπονομεύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ελέγχων στο δημόσιο και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην πολιτική και δημόσια σφαίρα.